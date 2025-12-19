Рейтинг@Mail.ru
В Орле в результате атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 19.12.2025 (обновлено: 05:47 19.12.2025)
В Орле в результате атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры
В Орле в результате атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры

В Орле в результате атаки БПЛА ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Объект коммунальной инфраструктуры Орла поврежден в результате вражеской атаки, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.
Зенитно-ракетный комплекс Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
01:25
Аварийные бригады ведут ремонтные работы. В связи с этим в Советском районе Орла возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения, а также горячей воды.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Информацию о результатах Клычков обещает сообщить дополнительно.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Белгород - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок
00:18
 
