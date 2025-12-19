В Орле в результате атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Объект коммунальной инфраструктуры Орла поврежден в результате вражеской атаки, пострадавших, по предварительной информации, нет, Объект коммунальной инфраструктуры Орла поврежден в результате вражеской атаки, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"В результате вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.

Аварийные бригады ведут ремонтные работы. В связи с этим в Советском районе Орла возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения, а также горячей воды.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Информацию о результатах Клычков обещает сообщить дополнительно.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины