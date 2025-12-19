https://ria.ru/20251219/ataka-2063092557.html
В Орле в результате атаки ВСУ поврежден объект коммунальной инфраструктуры
Объект коммунальной инфраструктуры Орла поврежден в результате вражеской атаки, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T05:39:00+03:00
2025-12-19T05:39:00+03:00
2025-12-19T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
орел
орловская область
советский район
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
