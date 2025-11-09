https://ria.ru/20251109/opasnost-2053739296.html
На территории Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
андрей клычков
орловская область
