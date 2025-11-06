https://ria.ru/20251106/oblast-2053140489.html
При атаке украинских БПЛА на Орловскую область пострадавших нет
При атаке украинских БПЛА на Орловскую область пострадавших нет - РИА Новости, 06.11.2025
При атаке украинских БПЛА на Орловскую область пострадавших нет
Повреждений и пострадавших после уничтожения ночью двух украинских беспилотников над Орловской областью нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 06.11.2025
При атаке украинских БПЛА на Орловскую область пострадавших нет
