Глава Орловской области рассказал о ночной атаке БПЛА
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке БПЛА - РИА Новости, 12.11.2025
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке БПЛА
Пострадавших в Орловской области, где ночью были сбиты четыре БПЛА, нет, повреждены кровли частных домов, сообщил в среду губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T08:15:00+03:00
андрей клычков, орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке БПЛА
Пострадавших в Орловской области, где сбили четыре БПЛА, нет