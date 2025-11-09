https://ria.ru/20251109/opasnost-2053739703.html
В трех областях отменили ракетную опасность
В трех областях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.11.2025
В трех областях отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Брянской, Воронежской и Орловской областях, сообщили главы регионов. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T05:26:00+03:00
2025-11-09T05:26:00+03:00
2025-11-09T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
брянская область
воронежская область
александр богомаз
андрей клычков
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278051_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_cd8f6bc0a6bb40a40eba579eb5ca0ddc.jpg
https://ria.ru/20251109/opasnost-2053739296.html
орловская область
брянская область
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278051_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_2d0284b87d43a87827f58755dd888446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, орловская область, брянская область, воронежская область, александр богомаз, андрей клычков, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Брянская область, Воронежская область, Александр Богомаз, Андрей Клычков, Александр Гусев (губернатор)
В трех областях отменили ракетную опасность
В Брянской, Воронежской и Орловской областях отменили ракетную опасность