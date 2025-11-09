Рейтинг@Mail.ru
В трех областях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 09.11.2025
В трех областях отменили ракетную опасность
В трех областях отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Брянской, Воронежской и Орловской областях, сообщили главы регионов. РИА Новости, 09.11.2025
В трех областях отменили ракетную опасность

В Брянской, Воронежской и Орловской областях отменили ракетную опасность

© iStock.com / Marina DenisenkoВид на Воронеж
Вид на Воронеж
© iStock.com / Marina Denisenko
Вид на Воронеж. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Брянской, Воронежской и Орловской областях, сообщили главы регионов.
В Брянской области опасность была объявлена в 4.55 мск, в Орловской - через минуту.
"Внимание! Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
Через минуту об отбое опасности в Орловской области сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. Также в своем Telegram-канале об отмене ракетной опасности написал глава Воронежской области Александр Гусев.
Вид на Орел - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
