ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью - РИА Новости, 07.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 07.12.2025
ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью
Средства ПВО уничтожили один БПЛА на территории Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 07.12.2025
ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью

Над Орловской областью сбили украинский беспилотник

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили один БПЛА на территории Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Сегодня на территории Орловской области уничтожен один вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков в Telegram-канале.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, добавил губернатор.
В Тульской области сбили два украинских беспилотника
