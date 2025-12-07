https://ria.ru/20251207/bespilotnik-2060397290.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью - РИА Новости, 07.12.2025
ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью
Средства ПВО уничтожили один БПЛА на территории Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 07.12.2025
орловская область
