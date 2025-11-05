Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области при ночной атаке БПЛА восемь домов получили повреждения - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 05.11.2025 (обновлено: 08:17 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/bespilotniki-2052888844.html
В Орловской области при ночной атаке БПЛА восемь домов получили повреждения
В Орловской области при ночной атаке БПЛА восемь домов получили повреждения - РИА Новости, 05.11.2025
В Орловской области при ночной атаке БПЛА восемь домов получили повреждения
В результате ночной атаки БПЛА семь частных домов получили повреждения в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T08:16:00+03:00
2025-11-05T08:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
россия
орел
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_716:1134:2341:2048_1920x0_80_0_0_2a25b3b86777cd8dea64733a6df99c22.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
россия
орел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488313_996:1004:2388:2048_1920x0_80_0_0_47335f03a0c35fdd330199aa01fc4a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, россия, орел, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Россия, Орел, Андрей Клычков
В Орловской области при ночной атаке БПЛА восемь домов получили повреждения

Клычков: при ночной атаке БПЛА в Орловской области пострадали восемь домов

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитое при атаке ВСУ стекло
Разбитое при атаке ВСУ стекло - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитое при атаке ВСУ стекло . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В результате ночной атаки БПЛА семь частных домов получили повреждения в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА над Россией, над Орловской областью было сбито два БПЛА.
"Итоговая информация по ночной атаке – средствами РЭБ уничтожены два реактивных БПЛА над городом Орлом. Повреждения получили семь частных домовладений и остекление в одном многоквартирном доме. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что ведутся работы по оказанию помощи гражданам и устранению последствий атаки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьРоссияОрелАндрей Клычков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала