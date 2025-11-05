https://ria.ru/20251105/bespilotniki-2052888844.html
В Орловской области при ночной атаке БПЛА восемь домов получили повреждения
В Орловской области при ночной атаке БПЛА восемь домов получили повреждения - РИА Новости, 05.11.2025
В Орловской области при ночной атаке БПЛА восемь домов получили повреждения
В результате ночной атаки БПЛА семь частных домов получили повреждения в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 05.11.2025
В Орловской области при ночной атаке БПЛА восемь домов получили повреждения
Клычков: при ночной атаке БПЛА в Орловской области пострадали восемь домов