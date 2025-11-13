Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области уничтожили несколько вражеских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 13.11.2025 (обновлено: 12:00 13.11.2025)
В Орловской области уничтожили несколько вражеских беспилотников
В Орловской области уничтожили несколько вражеских беспилотников
В Орловской области уничтожили несколько вражеских беспилотников
Несколько вражеских объектов уничтожено в воздухе над Орловской областью, осколки повредили машины и дома, данных о пострадавших нет, сообщил губернатор региона
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области уничтожили несколько вражеских беспилотников

Силы ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников в Орловской области

Момент сбития БПЛА в Орле. Кадр видео из соцсетей
Момент сбития БПЛА в Орле. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Момент сбития БПЛА в Орле. Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Несколько вражеских объектов уничтожено в воздухе над Орловской областью, осколки повредили машины и дома, данных о пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются — в результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет", — написал губернатор.
Обломки сбитого БПЛА в Орле. Кадр видео из соцсетей
Обломки сбитого БПЛА в Орле. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Обломки сбитого БПЛА в Орле. Кадр видео из соцсетей
Клычков отметил, что городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно, на местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
