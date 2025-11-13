https://ria.ru/20251113/pvo-2054657821.html
В Орловской области уничтожили несколько вражеских беспилотников
Несколько вражеских объектов уничтожено в воздухе над Орловской областью, осколки повредили машины и дома, данных о пострадавших нет, сообщил губернатор региона РИА Новости, 13.11.2025
