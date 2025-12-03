В Орловской области потушили пожар на объекте ТЭК

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Тушение возгорания на объекте топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе Орловской области продолжалось почти 11 часов при помощи пожарного поезда, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
Утром во вторник губернатор Андрей Клычков сообщал о возгорании на объектах топливно-энергетического комплекса в Орловской области после атаки БПЛА, пострадавших не было. Позднее пресс-служба регионального правительства сообщала о завершении тушения пожара в Ливенском районе и ликвидации последствий возгорания.
"За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали девять раз... В 01.30 поступило сообщение о возгорании на объекте ТЭК в Ливенском районе. Сотрудники ливенского пожарно-спасательного гарнизона вместе с коллегами из соседних районов, с привлечением пожарного поезда в течение почти 11 часов ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.