В Орловской области потушили пожар на объекте ТЭК

"За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали девять раз... В 01.30 поступило сообщение о возгорании на объекте ТЭК в Ливенском районе. Сотрудники ливенского пожарно-спасательного гарнизона вместе с коллегами из соседних районов, с привлечением пожарного поезда в течение почти 11 часов ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.