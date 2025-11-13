Глава Орловской области рассказал о ночной атаке беспилотников

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пострадавших после ликвидации шести беспилотников над Орловской областью в ночь на четверг нет, в каждом районе и городе области создадут комиссии по оценке и компенсации повреждений, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Утром в четверг Клычков сообщал, что несколько вражеских объектов уничтожено в воздухе над регионом, осколки повредили машины и дома, информации о пострадавших не было. По данным Минобороны РФ , средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над Орловской областью шесть украинских беспилотников.

"По актуальной информации, сегодня ночью над Орловской областью силами ПВО уничтожено шесть вражеских БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Клычков в своем Telegram-канале

Губернатор уточнил, что в микрорайоне Болховский в дерене Жилина Орловского муниципального округа в результате падения обломков повреждения получили жилые многоквартирные, частные дома и личный автотранспорт, а в Хотынецком районе повреждены гаражи, хозпостройки и остекление одного жилого дома. По его данным, в ряде муниципалитетов уничтожение вражеских БПЛА прошло без значимых повреждений, информация о последствиях уточняется.

"Поручил создать в каждом районе и городе области постоянно действующие комиссии по оценке и компенсации повреждений. Вместе с правоохранительными органами и службой МЧС держим на контроле каждое происшествие, оказываем поддержку каждому пострадавшему", - добавил Клычков.