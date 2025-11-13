https://ria.ru/20251113/ataka-2054816356.html
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке беспилотников
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке беспилотников
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пострадавших после ликвидации шести беспилотников над Орловской областью в ночь на четверг нет, в каждом районе и городе области создадут комиссии по оценке и компенсации повреждений, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Утром в четверг Клычков
сообщал, что несколько вражеских объектов уничтожено в воздухе над регионом, осколки повредили машины и дома, информации о пострадавших не было. По данным Минобороны РФ
, средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над Орловской областью
шесть украинских беспилотников.
"По актуальной информации, сегодня ночью над Орловской областью силами ПВО уничтожено шесть вражеских БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Клычков в своем Telegram-канале
.
Губернатор уточнил, что в микрорайоне Болховский в дерене Жилина Орловского муниципального округа в результате падения обломков повреждения получили жилые многоквартирные, частные дома и личный автотранспорт, а в Хотынецком районе повреждены гаражи, хозпостройки и остекление одного жилого дома. По его данным, в ряде муниципалитетов уничтожение вражеских БПЛА прошло без значимых повреждений, информация о последствиях уточняется.
"Поручил создать в каждом районе и городе области постоянно действующие комиссии по оценке и компенсации повреждений. Вместе с правоохранительными органами и службой МЧС
держим на контроле каждое происшествие, оказываем поддержку каждому пострадавшему", - добавил Клычков.
Ранее сообщалось, что комиссия по осмотру повреждений жилых домов и других объектов организована в Орловском муниципальном округе после атаки беспилотников на территорию Орловской области в ночь на четверг.