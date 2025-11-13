Рейтинг@Mail.ru
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке беспилотников - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 13.11.2025
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке беспилотников
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке беспилотников - РИА Новости, 13.11.2025
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке беспилотников
Пострадавших после ликвидации шести беспилотников над Орловской областью в ночь на четверг нет, в каждом районе и городе области создадут комиссии по оценке и... РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
орловская область
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке беспилотников

Пострадавших нет после уничтожения шести беспилотников над Орловской областью

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пострадавших после ликвидации шести беспилотников над Орловской областью в ночь на четверг нет, в каждом районе и городе области создадут комиссии по оценке и компенсации повреждений, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Утром в четверг Клычков сообщал, что несколько вражеских объектов уничтожено в воздухе над регионом, осколки повредили машины и дома, информации о пострадавших не было. По данным Минобороны РФ, средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над Орловской областью шесть украинских беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"По актуальной информации, сегодня ночью над Орловской областью силами ПВО уничтожено шесть вражеских БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Клычков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в микрорайоне Болховский в дерене Жилина Орловского муниципального округа в результате падения обломков повреждения получили жилые многоквартирные, частные дома и личный автотранспорт, а в Хотынецком районе повреждены гаражи, хозпостройки и остекление одного жилого дома. По его данным, в ряде муниципалитетов уничтожение вражеских БПЛА прошло без значимых повреждений, информация о последствиях уточняется.
"Поручил создать в каждом районе и городе области постоянно действующие комиссии по оценке и компенсации повреждений. Вместе с правоохранительными органами и службой МЧС держим на контроле каждое происшествие, оказываем поддержку каждому пострадавшему", - добавил Клычков.
Ранее сообщалось, что комиссия по осмотру повреждений жилых домов и других объектов организована в Орловском муниципальном округе после атаки беспилотников на территорию Орловской области в ночь на четверг.
Момент сбития БПЛА в Орле. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Орловской области уничтожили несколько вражеских беспилотников
