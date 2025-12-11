https://ria.ru/20251211/bpl-2061298416.html
В Орловской области обломки сбитых БПЛА повредили частный дом
В Орловской области обломки сбитых БПЛА повредили частный дом - РИА Новости, 11.12.2025
В Орловской области обломки сбитых БПЛА повредили частный дом
Частный дом и хозяйственная постройка повреждены в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников над Орловской областью, пострадавших нет,... РИА Новости, 11.12.2025
орловская область
В Орловской области обломки сбитых БПЛА повредили частный дом
В Орловской области обломки БПЛА повредили частный дом и постройку