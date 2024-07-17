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Биография Андрея Фурсенко - РИА Новости, 17.07.2024
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03:13 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/fursenko-1959745920.html
Биография Андрея Фурсенко
Биография Андрея Фурсенко - РИА Новости, 17.07.2024
Биография Андрея Фурсенко
Помощник президента РФ Андрей Александрович Фурсенко родился 17 июля 1949 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:13
2024-07-17T03:13
справки
андрей фурсенко
россия
санкт-петербург
ленинград
санкт-петербургский государственный университет
российская академия наук
российский научный фонд
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Помощник президента РФ Андрей Александрович Фурсенко родился 17 июля 1949 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).В 1971 году окончил механико-математический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет). Доктор физико-математических наук (1990).В 1971-1991 годах Андрей Фурсенко работал младшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, заместителем директора по научной работе, ведущим научным сотрудником Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе АН СССР (сейчас Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН) в Ленинграде.С 1991 по 1993 год – вице-президент АО "Центр перспективных технологий и разработок" (Санкт-Петербург).В 1994-2001 годах Фурсенко занимал должность генерального директора Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга.С 2000 года – председатель научного совета фонда "Центр стратегических разработок "Северо-Запад", руководитель проекта "Институты развития инновационной экономики".С ноября 2001 года по июнь 2002 года был заместителем министра промышленности, науки и технологий РФ.С июня 2002 года – первый заместитель министра промышленности, науки и технологий РФ.С декабря 2003 года временно исполнял обязанности министра промышленности, науки и технологий РФ.9 марта 2004 года был назначен министром образования и науки РФ. Переназначен в этой должности 24 сентября 2007 года, 12 мая 2008 года.На посту министра образования и науки РФ поддержал введение единого государственного экзамена в российской средней школе, участие России в Болонском процессе – создании единого европейского пространства высшего образования.C 21 мая 2012 года – помощник президента РФ.13 июня 2018 года вновь назначен на должность помощника президента РФ. На этом посту курировал вопросы научных фондов и грантов для ученых.14 мая 2024 года указом президента РФ Андрей Фурсенко переназначен на должность помощника главы государства.Член президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Председатель попечительского совета некоммерческой организации "Российский научный фонд", занимающейся грантовой поддержкой научных исследований.Член попечительских советов Российского совета по международным делам, Фонда перспективных исследований, наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2012).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степеней (2009). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2004).Андрей Фурсенко – автор более 100 научных работ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, андрей фурсенко, россия, санкт-петербург, ленинград, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, российский научный фонд
Справки, Андрей Фурсенко, Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук, Российский научный фонд

Биография Андрея Фурсенко

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко на ПМЭФ-2022
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на ПМЭФ-2022. Архивное фото
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Помощник президента РФ Андрей Александрович Фурсенко родился 17 июля 1949 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).
В 1971 году окончил механико-математический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет). Доктор физико-математических наук (1990).
В 1971-1991 годах Андрей Фурсенко работал младшим научным сотрудником, заведующим лабораторией, заместителем директора по научной работе, ведущим научным сотрудником Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе АН СССР (сейчас Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН) в Ленинграде.
С 1991 по 1993 год – вице-президент АО "Центр перспективных технологий и разработок" (Санкт-Петербург).
В 1994-2001 годах Фурсенко занимал должность генерального директора Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга.
С 2000 года – председатель научного совета фонда "Центр стратегических разработок "Северо-Запад", руководитель проекта "Институты развития инновационной экономики".
С ноября 2001 года по июнь 2002 года был заместителем министра промышленности, науки и технологий РФ.
С июня 2002 года – первый заместитель министра промышленности, науки и технологий РФ.
С декабря 2003 года временно исполнял обязанности министра промышленности, науки и технологий РФ.
9 марта 2004 года был назначен министром образования и науки РФ. Переназначен в этой должности 24 сентября 2007 года, 12 мая 2008 года.
На посту министра образования и науки РФ поддержал введение единого государственного экзамена в российской средней школе, участие России в Болонском процессе – создании единого европейского пространства высшего образования.
C 21 мая 2012 года – помощник президента РФ.
13 июня 2018 года вновь назначен на должность помощника президента РФ. На этом посту курировал вопросы научных фондов и грантов для ученых.
14 мая 2024 года указом президента РФ Андрей Фурсенко переназначен на должность помощника главы государства.
Член президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Председатель попечительского совета некоммерческой организации "Российский научный фонд", занимающейся грантовой поддержкой научных исследований.
Член попечительских советов Российского совета по международным делам, Фонда перспективных исследований, наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2012).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степеней (2009). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2004).
Андрей Фурсенко – автор более 100 научных работ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАндрей ФурсенкоРоссияСанкт-ПетербургЛенинградСанкт-Петербургский государственный университетРоссийская академия наукРоссийский научный фонд
 
 
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