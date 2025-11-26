Рейтинг@Mail.ru
17:06 26.11.2025 (обновлено: 17:13 26.11.2025)
Россия ни от кого не закрывалась в науке, заявил Фурсенко
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Архивное фото
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Россия никогда не закрывалась и не будет закрываться ни от кого в сфере науки, заявил РИА Новости помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"Мы никогда не закрывались и закрываться не будем", - сказал Фурсенко на полях V Конгресса молодых учёных.
По его словам, на Западе в отношении российской науки "препятствия выстраивались не учёными".
НаукаРоссияАндрей Фурсенко
 
 
