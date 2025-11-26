Россия ни от кого не закрывалась в науке, заявил Фурсенко

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Россия никогда не закрывалась и не будет закрываться ни от кого в сфере науки, заявил РИА Новости помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Мы никогда не закрывались и закрываться не будем", - сказал Фурсенко на полях V Конгресса молодых учёных.