https://ria.ru/20250611/putin--2022215856.html

Путин вручит золотые медали Героям труда 12 июня

Путин вручит золотые медали Героям труда 12 июня - РИА Новости, 11.06.2025

Путин вручит золотые медали Героям труда 12 июня

Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России вручит золотые медали Героям труда и наградит лауреатов госпремий, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:40:00+03:00

2025-06-11T12:40:00+03:00

2025-06-11T12:40:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

владимир мединский

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России вручит золотые медали Героям труда и наградит лауреатов госпремий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Завтра помимо совещания, о которых я уже упомянул, помимо церемонии вручения золотых медалей Герой труда и знаков лауреатов госпремии, которые были анонсированы моими коллегами Фурсенко (Андрей Фурсенко, помощник президента РФ - ред.) и Мединским (Владимир Мединский, помощник президента РФ - ред.) ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли у Путина 12 июня выходной день. Он также отметил, что у президента "никаких мероприятий праздничного характера не будет".

https://ria.ru/20250603/putin-2020673418.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, россия, общество