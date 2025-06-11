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Путин вручит золотые медали Героям труда 12 июня - РИА Новости, 11.06.2025
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12:40 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/putin--2022215856.html
Путин вручит золотые медали Героям труда 12 июня
Путин вручит золотые медали Героям труда 12 июня - РИА Новости, 11.06.2025
Путин вручит золотые медали Героям труда 12 июня
Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России вручит золотые медали Героям труда и наградит лауреатов госпремий, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:40:00+03:00
2025-06-11T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России вручит золотые медали Героям труда и наградит лауреатов госпремий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Завтра помимо совещания, о которых я уже упомянул, помимо церемонии вручения золотых медалей Герой труда и знаков лауреатов госпремии, которые были анонсированы моими коллегами Фурсенко (Андрей Фурсенко, помощник президента РФ - ред.) и Мединским (Владимир Мединский, помощник президента РФ - ред.) ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли у Путина 12 июня выходной день. Он также отметил, что у президента "никаких мероприятий праздничного характера не будет".
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владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, россия, общество
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Россия, Общество
Путин вручит золотые медали Героям труда 12 июня

Путин 12 июня вручит золотые медали Героям труда и наградит лауреатов госпремий

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России вручит золотые медали Героям труда и наградит лауреатов госпремий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра помимо совещания, о которых я уже упомянул, помимо церемонии вручения золотых медалей Герой труда и знаков лауреатов госпремии, которые были анонсированы моими коллегами Фурсенко (Андрей Фурсенко, помощник президента РФ - ред.) и Мединским (Владимир Мединский, помощник президента РФ - ред.) ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли у Путина 12 июня выходной день.
Он также отметил, что у президента "никаких мероприятий праздничного характера не будет".
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