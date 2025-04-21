https://ria.ru/20250421/putin-2012480339.html
Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых
Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 июня подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых, внесших значительный... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:51:00+03:00
2025-04-21T11:51:00+03:00
2025-04-21T12:14:00+03:00
россия
наука
владимир путин
антон вайно
андрей фурсенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011446438_0:0:2634:1482_1920x0_80_0_0_fdf322e704ae0335710a4a174770a566.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 июня подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых, внесших значительный вклад в развитие страны.Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии заинтересованных организаций и представить предложения о сохранении научного наследия ученых, инженеров и конструкторов, внесших значительный вклад в отечественное научно-технологическое развитие", - говорится в перечне поучений.Срок исполнения - 1 июня, ответственные - руководитель администрации президента Антон Вайно и помощник президента Андрей Фурсенко.
https://ria.ru/20250421/tsentr-2012480646.html
https://ria.ru/20250421/putin-2012481468.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011446438_0:0:2342:1756_1920x0_80_0_0_e63fc106080c9d3b3570999d501dfd07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, антон вайно, андрей фурсенко
Россия, Наука, Владимир Путин, Антон Вайно, Андрей Фурсенко
Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых
Путин поручил до 1 июня подготовить идеи о сохранении научного наследия ученых