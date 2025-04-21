Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:51 21.04.2025 (обновлено: 12:14 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012480339.html
Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых
Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 июня подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых, внесших значительный... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:51:00+03:00
2025-04-21T12:14:00+03:00
россия
наука
владимир путин
антон вайно
андрей фурсенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011446438_0:0:2634:1482_1920x0_80_0_0_fdf322e704ae0335710a4a174770a566.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 июня подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых, внесших значительный вклад в развитие страны.Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии заинтересованных организаций и представить предложения о сохранении научного наследия ученых, инженеров и конструкторов, внесших значительный вклад в отечественное научно-технологическое развитие", - говорится в перечне поучений.Срок исполнения - 1 июня, ответственные - руководитель администрации президента Антон Вайно и помощник президента Андрей Фурсенко.
https://ria.ru/20250421/tsentr-2012480646.html
https://ria.ru/20250421/putin-2012481468.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011446438_0:0:2342:1756_1920x0_80_0_0_e63fc106080c9d3b3570999d501dfd07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, антон вайно, андрей фурсенко
Россия, Наука, Владимир Путин, Антон Вайно, Андрей Фурсенко
Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых

Путин поручил до 1 июня подготовить идеи о сохранении научного наследия ученых

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни"
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета О развитии инфраструктуры для жизни - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 июня подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых, внесших значительный вклад в развитие страны.
Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин поручил подумать о создании суперкомпьютерного центра
Вчера, 11:52
"Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии заинтересованных организаций и представить предложения о сохранении научного наследия ученых, инженеров и конструкторов, внесших значительный вклад в отечественное научно-технологическое развитие", - говорится в перечне поучений.
Срок исполнения - 1 июня, ответственные - руководитель администрации президента Антон Вайно и помощник президента Андрей Фурсенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин дал поручения об ускорении создания жидкосолевого ядерного реактора
Вчера, 11:58
 
НаукаРоссияВладимир ПутинАнтон ВайноАндрей Фурсенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала