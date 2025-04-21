https://ria.ru/20250421/putin-2012480339.html

Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых

Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых - РИА Новости, 21.04.2025

Путин поручил подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 июня подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых, внесших значительный... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T11:51:00+03:00

2025-04-21T11:51:00+03:00

2025-04-21T12:14:00+03:00

россия

наука

владимир путин

антон вайно

андрей фурсенко

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента до 1 июня подготовить предложения о сохранении научного наследия ученых, внесших значительный вклад в развитие страны.Перечень поручений, утвержденный по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации подготовить при участии заинтересованных организаций и представить предложения о сохранении научного наследия ученых, инженеров и конструкторов, внесших значительный вклад в отечественное научно-технологическое развитие", - говорится в перечне поучений.Срок исполнения - 1 июня, ответственные - руководитель администрации президента Антон Вайно и помощник президента Андрей Фурсенко.

https://ria.ru/20250421/tsentr-2012480646.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012481468.html

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россия, владимир путин, антон вайно, андрей фурсенко