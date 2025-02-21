Рейтинг@Mail.ru
Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/fursenko-2000821329.html
Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США
Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США - РИА Новости, 21.02.2025
Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США
Встречи и обмен идеями между учеными России и США всегда полезны, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, выразив надежду, что... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:21:00+03:00
2025-02-21T15:21:00+03:00
россия
сша
андрей фурсенко
общество
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796129910_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_0ad44f91a2e581679344d8fd8b1c889d.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Встречи и обмен идеями между учеными России и США всегда полезны, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, выразив надежду, что сотрудничество продолжится. "Встречи нужны, полезны, и они на самом деле на прерывались - я имею в виду между учеными", - сказал Фурсенко корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал комментарий в своем Telegram-канале. "Я думаю, что обмен (идеями - ред.) всегда полезен", - отметил помощник главы государства. На вопрос, будут ли и дальше сотрудничать Россия и США в науке, Фурсенко ответил: "Думаю, да".
https://ria.ru/20241130/nauka-1986596868.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796129910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_da8f4e43284fe075f027b6e840a22740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, андрей фурсенко, общество, наука
Россия, США, Андрей Фурсенко, Общество, Наука
Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США

Помощник президента Фурсенко: встречи ученых России и США всегда полезны

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАндрей Фурсенко
Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Андрей Фурсенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Встречи и обмен идеями между учеными России и США всегда полезны, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, выразив надежду, что сотрудничество продолжится.
"Встречи нужны, полезны, и они на самом деле на прерывались - я имею в виду между учеными", - сказал Фурсенко корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал комментарий в своем Telegram-канале.
"Я думаю, что обмен (идеями - ред.) всегда полезен", - отметил помощник главы государства.
На вопрос, будут ли и дальше сотрудничать Россия и США в науке, Фурсенко ответил: "Думаю, да".
Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН
30 ноября 2024, 06:25
 
РоссияСШААндрей ФурсенкоОбществоНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала