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Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США
Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США - РИА Новости, 21.02.2025
Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США
Встречи и обмен идеями между учеными России и США всегда полезны, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, выразив надежду, что... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Встречи и обмен идеями между учеными России и США всегда полезны, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, выразив надежду, что сотрудничество продолжится. "Встречи нужны, полезны, и они на самом деле на прерывались - я имею в виду между учеными", - сказал Фурсенко корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал комментарий в своем Telegram-канале. "Я думаю, что обмен (идеями - ред.) всегда полезен", - отметил помощник главы государства. На вопрос, будут ли и дальше сотрудничать Россия и США в науке, Фурсенко ответил: "Думаю, да".
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россия, сша, андрей фурсенко, общество, наука
Россия, США, Андрей Фурсенко, Общество, Наука
Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США
Помощник президента Фурсенко: встречи ученых России и США всегда полезны
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Встречи и обмен идеями между учеными России и США всегда полезны, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, выразив надежду, что сотрудничество продолжится.
"Встречи нужны, полезны, и они на самом деле на прерывались - я имею в виду между учеными", - сказал Фурсенко корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал комментарий в своем Telegram-канале.
"Я думаю, что обмен (идеями - ред.) всегда полезен", - отметил помощник главы государства.
На вопрос, будут ли и дальше сотрудничать Россия и США в науке, Фурсенко ответил: "Думаю, да".