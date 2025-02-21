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Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США

Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США - РИА Новости, 21.02.2025

Фурсенко выразил надежду на продолжение сотрудничества России и США

Встречи и обмен идеями между учеными России и США всегда полезны, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, выразив надежду, что... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:21:00+03:00

2025-02-21T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Встречи и обмен идеями между учеными России и США всегда полезны, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, выразив надежду, что сотрудничество продолжится. "Встречи нужны, полезны, и они на самом деле на прерывались - я имею в виду между учеными", - сказал Фурсенко корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, который опубликовал комментарий в своем Telegram-канале. "Я думаю, что обмен (идеями - ред.) всегда полезен", - отметил помощник главы государства. На вопрос, будут ли и дальше сотрудничать Россия и США в науке, Фурсенко ответил: "Думаю, да".

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россия, сша, андрей фурсенко, общество, наука