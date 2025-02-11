Путин призвал задействовать атомный потенциал России в полной мере
Путин призвал задействовать атомный потенциал для обеспечения обороноспособности
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился к участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли, с призывом в полной мере задействовать атомный потенциал для модернизации экономики и обеспечения обороноспособности страны.
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"Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовке современных квалифицированных кадров", — говорится в приветствии, которое зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко.
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Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, подчеркнул Путин. По его мнению, особое внимание следует уделить разработке новых установок — модульных реакторов малой мощности и реакторов на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего.
В числе приоритетных задач отрасли глава государства назвал участие в перспективных космических и арктических программах и других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета России.
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