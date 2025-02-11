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Путин призвал задействовать атомный потенциал России в полной мере - РИА Новости, 11.02.2025
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10:15 11.02.2025 (обновлено: 11:08 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/putin-1998554330.html
Путин призвал задействовать атомный потенциал России в полной мере
Путин призвал задействовать атомный потенциал России в полной мере - РИА Новости, 11.02.2025
Путин призвал задействовать атомный потенциал России в полной мере
Президент Владимир Путин обратился к участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли, с призывом в полной мере... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:15:00+03:00
2025-02-11T11:08:00+03:00
россия
владимир путин
андрей фурсенко
технологии
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился к участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли, с призывом в полной мере задействовать атомный потенциал для модернизации экономики и обеспечения обороноспособности страны.&quot;Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовке современных квалифицированных кадров&quot;, — говорится в приветствии, которое зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко.Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, подчеркнул Путин. По его мнению, особое внимание следует уделить разработке новых установок — модульных реакторов малой мощности и реакторов на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего. В числе приоритетных задач отрасли глава государства назвал участие в перспективных космических и арктических программах и других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета России.
https://ria.ru/20241225/rosatom-1991271693.html
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россия, владимир путин, андрей фурсенко, технологии
Россия, Владимир Путин, Андрей Фурсенко, Технологии
Путин призвал задействовать атомный потенциал России в полной мере

Путин призвал задействовать атомный потенциал для обеспечения обороноспособности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился к участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли, с призывом в полной мере задействовать атомный потенциал для модернизации экономики и обеспечения обороноспособности страны.
«

"Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовке современных квалифицированных кадров", — говорится в приветствии, которое зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко.

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Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, подчеркнул Путин. По его мнению, особое внимание следует уделить разработке новых установок — модульных реакторов малой мощности и реакторов на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего.
В числе приоритетных задач отрасли глава государства назвал участие в перспективных космических и арктических программах и других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета России.
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