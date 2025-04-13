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Посольство России в Вене презентовало книгу о 4-й гвардейской армии - РИА Новости, 13.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:18 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vena-2011022388.html
Посольство России в Вене презентовало книгу о 4-й гвардейской армии
Посольство России в Вене презентовало книгу о 4-й гвардейской армии - РИА Новости, 13.04.2025
Посольство России в Вене презентовало книгу о 4-й гвардейской армии
Посольство России в Вене презентовало книгу о боевом пути 4-й гвардейской армии в годы Великой Отечественной войны к 80-летию освобождения города от... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:18:00+03:00
2025-04-13T17:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
вена
австрия
дмитрий любинский
андрей фурсенко
михаил ульянов (дипломат)
обсе
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Посольство России в Вене презентовало книгу о боевом пути 4-й гвардейской армии в годы Великой Отечественной войны к 80-летию освобождения города от гитлеровцев. В завершение программы акций, приуроченной к 80-летию освобождения Вены, посольство РФ в Австрии презентовало уникальное историческое издание - репринт центральной главы книги "От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии" на русском, немецком и английском языках. Книга издана при поддержке форума "Сочинский диалог". "В это, наверное, очень сложно поверить, но значительная часть этой книги писалась еще в ходе непосредственно боевых действий группы офицеров полевого управления армии, непосредственно участников той операции, в том числе в этом ее уникальность", - сказал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в ходе презентации исторического труда в дипмиссии. По словам дипломата, оригинальное издания авторства генерала Евгения Маневича, гвардии капитана Игоря Бенедиктова и гвардии старшего лейтенанта Александра Тереножкина было подписано к печати 21 декабря 1945 года и носило в то время гриф "Для служебного пользования". Гости презентации в посольстве могли получить в подарок копию репринта. "Оставшиеся экземпляры мы обязательно направим австрийским федеральным и региональным властям, в музеи, архивы и учебные заведения с отдельной дарственной в напоминание о роли Советского Союза в освобождении их страны", - уточнил посол. Он также вновь напомнил об огромной жертве, которую СССР принес на алтарь освобождения Австрии от гитлеровцев. Дипломат добавил, что совершенно неприемлемы попытки местных историков разделить советские жертвы по национальному признаку и месту рождения. Посольство РФ поблагодарило российский актив Форума "Сочинский диалог" и его сопредседателя, помощника президента РФ Андрея Фурсенко, а также издательства Фонд "Связь эпох" и "Людовик", при поддержке которых проект был реализован в срок к памятной дате. Тринадцатого апреля 1945 года - День освобождения Вены. В этот день советские войска завершили Венскую операцию и освободили город от нацистской Германии. Событие стало важной вехой в завершении Второй мировой войны в Европе. В этой связи в воскресенье российская делегация, включая посла РФ в Австрии, постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, а также дипломаты стран СНГ возложили венки и цветы у памятника героям Красной армии, расположенного в центре австрийской столицы на площади Шварценбергплац. Кроме того, посольство РФ открыло на этой же площади уличную фотовыставку "Освобождение Вены. 1945", в рамках которой всем желающим представлены редкие архивные фотоматериалы на тему освобождения Вены. Экспозиция продлится до 10 мая.
https://ria.ru/20250413/vov-2006288755.html
https://ria.ru/20250413/vena-2011008280.html
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россия, вена, австрия, дмитрий любинский, андрей фурсенко, михаил ульянов (дипломат), обсе, снг, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Вена, Австрия, Дмитрий Любинский, Андрей Фурсенко, Михаил Ульянов (дипломат), ОБСЕ, СНГ, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России в Вене презентовало книгу о 4-й гвардейской армии

Посольство России в Вене презентовало книгу о боевом пути 4-й гвардейской армии

© AP Photo / Ronald ZakПосольство России в Вене, Австрийская Республика
Посольство России в Вене, Австрийская Республика - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Посольство России в Вене, Австрийская Республика. Архивное фото
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Посольство России в Вене презентовало книгу о боевом пути 4-й гвардейской армии в годы Великой Отечественной войны к 80-летию освобождения города от гитлеровцев.
В завершение программы акций, приуроченной к 80-летию освобождения Вены, посольство РФ в Австрии презентовало уникальное историческое издание - репринт центральной главы книги "От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии" на русском, немецком и английском языках. Книга издана при поддержке форума "Сочинский диалог".
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"В это, наверное, очень сложно поверить, но значительная часть этой книги писалась еще в ходе непосредственно боевых действий группы офицеров полевого управления армии, непосредственно участников той операции, в том числе в этом ее уникальность", - сказал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в ходе презентации исторического труда в дипмиссии.
По словам дипломата, оригинальное издания авторства генерала Евгения Маневича, гвардии капитана Игоря Бенедиктова и гвардии старшего лейтенанта Александра Тереножкина было подписано к печати 21 декабря 1945 года и носило в то время гриф "Для служебного пользования".
Гости презентации в посольстве могли получить в подарок копию репринта.
"Оставшиеся экземпляры мы обязательно направим австрийским федеральным и региональным властям, в музеи, архивы и учебные заведения с отдельной дарственной в напоминание о роли Советского Союза в освобождении их страны", - уточнил посол.
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Он также вновь напомнил об огромной жертве, которую СССР принес на алтарь освобождения Австрии от гитлеровцев. Дипломат добавил, что совершенно неприемлемы попытки местных историков разделить советские жертвы по национальному признаку и месту рождения.
Посольство РФ поблагодарило российский актив Форума "Сочинский диалог" и его сопредседателя, помощника президента РФ Андрея Фурсенко, а также издательства Фонд "Связь эпох" и "Людовик", при поддержке которых проект был реализован в срок к памятной дате.
Тринадцатого апреля 1945 года - День освобождения Вены. В этот день советские войска завершили Венскую операцию и освободили город от нацистской Германии. Событие стало важной вехой в завершении Второй мировой войны в Европе.
В этой связи в воскресенье российская делегация, включая посла РФ в Австрии, постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, а также дипломаты стран СНГ возложили венки и цветы у памятника героям Красной армии, расположенного в центре австрийской столицы на площади Шварценбергплац. Кроме того, посольство РФ открыло на этой же площади уличную фотовыставку "Освобождение Вены. 1945", в рамках которой всем желающим представлены редкие архивные фотоматериалы на тему освобождения Вены. Экспозиция продлится до 10 мая.
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