В России прошла научная конференция об истории Новороссии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Международная научная конференция "Азовский форум развития. История Новороссии", собравшая более 600 участников, завершилась в РГГУ. Как сообщили в пресс-службе вуза, на мероприятии были представлены проекты поддержки исторических территорий: от создания центров карьеры для ветеранов СВО до образовательных программ для студентов Новороссии.

Помощник Президента России Андрей Фурсенко, подводя итоги конференции, заявил, что Новороссия сегодня — это то место, где пишется новая история.

« "Для нас принципиально важно сохранить ее целостность, одновременно развивая диалог между гуманитарными и техническими науками. Наша совместная работа на конференции служит важным сигналом для жителей исторических территорий, что они с нами, что они — часть России", — отметил он.

"Конференция уже вышла за рамки исторической тематики: в этом году мы обсуждали экономику, а в будущем планируем рассмотреть другие гуманитарные направления — философию, право, социологию и демографию", — сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. При этом он остановился на заслугах молодых ученых с исторических территорий, которые под руководством наставников и при поддержке РНФ разработали проекты для экономического развития Новороссии.

© Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ К.И. Могилевский заместитель Министра науки и высшего образования РФ © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ К.И. Могилевский заместитель Министра науки и высшего образования РФ

"Это удачная практика, которую стоит закрепить как традиционную часть форума. Подготовка практико-ориентированных проектов на основе научных знаний и вовлечение молодежи в эту работу помогают обратить их внимание на развитие родных регионов", — добавил он.

Ректор Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи Лариса Сиволап представила доклад "Историческое развитие Новороссии как неотъемлемой части единого Российского". Ее исследование посвящено процессу формирования Новороссии, анализу исторических противоречий между русскоязычным и украиноязычным населением и тому, как эти противоречия повлияли на современную ситуацию в регионе.

"Значение Новороссии для России остается актуальным и в наши дни. Культурные связи, исторические отношения, память о совместном прошлом — все это продолжает влиять на современные взгляды и политику России и Украины", — подчеркнула она, выразив мнение, что на протяжении веков Новороссия испытывала влияние разных культур и государственных образований, но именно Российская империя смогла превратить этот регион в процветающий край.

© Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ Президиум Международной научной конференции "Азовский форум развития. История Новороссии" — (слева направо) Г.Г. Ершова, О.В. Павленко, Е.И. Пивовар, М.А. Пирадов, А.А. Фурсенко, К.И. Могилевский, Д.В. Бобров, Е.К. Нечаева, Л.А. Сиволап Президиум Международной научной конференции "Азовский форум развития. История Новороссии" — (слева направо) Г.Г. Ершова, О.В. Павленко, Е.И. Пивовар, М.А. Пирадов, А.А. Фурсенко, К.И. Могилевский, Д.В. Бобров, Е.К. Нечаева, Л.А. Сиволап © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 1 из 6 © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ Помощник Президента РФ Андрей Александрович Фурсенко Помощник Президента РФ Андрей Александрович Фурсенко © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 2 из 6 © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ Международная научная конференция "Азовский форум развития. История Новороссии" Международная научная конференция "Азовский форум развития. История Новороссии" © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 3 из 6 © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ Участники Международной научной конференции "Азовский форум развития. История Новороссии" Участники Международной научной конференции "Азовский форум развития. История Новороссии" © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 4 из 6 © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ Международная научная конференция "Азовский форум развития. История Новороссии" Международная научная конференция "Азовский форум развития. История Новороссии" © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 5 из 6 © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ Международная научная конференция "Азовский форум развития. История Новороссии" Международная научная конференция "Азовский форум развития. История Новороссии" © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 6 из 6 Президиум Международной научной конференции "Азовский форум развития. История Новороссии" — (слева направо) Г.Г. Ершова, О.В. Павленко, Е.И. Пивовар, М.А. Пирадов, А.А. Фурсенко, К.И. Могилевский, Д.В. Бобров, Е.К. Нечаева, Л.А. Сиволап © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 1 из 6 Помощник Президента РФ Андрей Александрович Фурсенко © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 2 из 6 Международная научная конференция "Азовский форум развития. История Новороссии" © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 3 из 6 Участники Международной научной конференции "Азовский форум развития. История Новороссии" © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 4 из 6 Международная научная конференция "Азовский форум развития. История Новороссии" © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 5 из 6 Международная научная конференция "Азовский форум развития. История Новороссии" © Фото предоставлено Департаментом коммуникаций РГГУ 6 из 6

Проректор по научной и проектной работе РГГУ Ольга Павленко представила "летопись" сотрудничества РГГУ с Новороссией, начало которому положила акция по сбору библиотеки для Мариупольского университета в январе 2023 года. "При участии РГГУ проводился студенческий круглый стол "Сохраняя прошлое, созидая будущее", чтобы молодежь Новороссии осознала, что такое коллективная идентичность, и как Новороссия связана историческими, общественными и генетическими связями с Россией", — напомнила она.

Ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский предложил организовать регулярные выездные миссии в ДНР и ЛНР, чтобы помочь коллегам из Новороссии готовить специалистов, которые будут востребованы на рынке труда и смогут участвовать в национальных проектах.

"У нас есть программы и курсы, которые мы готовы бесплатно предоставлять как для студентов, так и для состоявшихся специалистов в рамках повышения квалификации и профессиональной переподготовки", — сообщил руководитель Московского политеха.

О научных проектах, которые созданы, чтобы помочь раненым военнослужащим после СВО пройти полноценную реабилитацию, подробно рассказал ректор Российского университета медицины Минздрава России Олег Янушевич. Речь идет о разработке современных высокоэффективных протезов, оказании своевременной медицинской и психологической помощи для бойцов, в том числе с привлечением специалистов РГГУ.

"Отдельно хочу отметить необходимость организовать в Новороссии полноценные Центры карьеры, чтобы каждый вернувшийся с фронта мог найти работу", — подчеркнул он, добавив, что в университете сейчас прорабатывается вопрос создания специального центра для инвалидов-опорников, где их будут обучать профессии "зубной техник".