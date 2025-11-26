https://ria.ru/20251126/rossija-2057782010.html
Россия готова сотрудничать со всеми странами в сфере науки, заявил Фурсенко
россия, андрей фурсенко, наука
Фурсенко: Россия предоставляет всем странам возможности сотрудничества в науке
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Россия предоставляет всем заинтересованным странам возможности сотрудничества в науке, заявил РИА Новости помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"Ученые всегда стремились так или иначе взаимодействовать. И такие возможности есть, они предоставляются", - сказал Фурсенко на полях V Конгресса молодых учёных.
По данным, которые привел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в среду на пленарном заседании Конгресса молодых ученых, в нынешнем конгрессе участвуют представители более чем 100 стран, тогда как на первый конгресс в 2021 году приезжали специалисты из 23 стран.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.