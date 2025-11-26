Россия готова сотрудничать со всеми странами в сфере науки, заявил Фурсенко

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Россия предоставляет всем заинтересованным странам возможности сотрудничества в науке, заявил РИА Новости помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Ученые всегда стремились так или иначе взаимодействовать. И такие возможности есть, они предоставляются", - сказал Фурсенко на полях V Конгресса молодых учёных.

По данным, которые привел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в среду на пленарном заседании Конгресса молодых ученых, в нынешнем конгрессе участвуют представители более чем 100 стран, тогда как на первый конгресс в 2021 году приезжали специалисты из 23 стран.