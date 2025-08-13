Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о создании установок класса "мегасайенс" - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/rossija-2035113167.html
Чернышенко рассказал о создании установок класса "мегасайенс"
Чернышенко рассказал о создании установок класса "мегасайенс" - РИА Новости, 13.08.2025
Чернышенко рассказал о создании установок класса "мегасайенс"
Благодаря научным установкам класса "мегасайенс" Россия сможет еще больше реализовать свой научный потенциал и обеспечить прорывные исследования в целом... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T20:10:00+03:00
2025-08-13T20:10:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
андрей фурсенко
валерий фальков
общество
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764837841_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_777465138057711b0c4ce6bd2b00894d.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Благодаря научным установкам класса "мегасайенс" Россия сможет еще больше реализовать свой научный потенциал и обеспечить прорывные исследования в целом комплексе направлений, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. "В нашей стране реализуется программа по созданию и модернизации сети уникальных научных установок класса "мегасайенс", комплексов ядерной медицины и адронной терапии. Они призваны внести важный вклад в достижение национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, – технологическое лидерство. Благодаря этим установкам наша страна сможет еще больше реализовать научный потенциал, обеспечить прорывные исследования в целом комплексе направлений, включая атомную промышленность, материаловедение, медицину", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся аппаратом вице-премьера. Как сообщили в аппарате, помощник президента России Андрей Фурсенко и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провели заседание совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу. В ходе заседания прошло обсуждение текущего статуса работ по созданию уникальных научных установок класса "мегасайенс" и комплексов ядерной медицины и адронной терапии. Фурсенко отметил важность соблюдения сроков при создании таких установок и комплексов, а также уделил особое внимание развитию технологий, которые будут разработаны на базе исследовательских станций ЦКП "СКИФ". С докладом о текущем статусе работ по созданию уникальных научных установок класса "мегасайенс" выступил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Мероприятие по созданию такой исследовательской инфраструктуры является ключевым и самым ресурсоемким в Федеральной научно-технической программы развития. В результате будет создана сетевая исследовательская инфраструктура с локализацией источников в различных регионах России", – отметил Фальков, слова которого приводятся в сообщении. Отдельно министр остановился на вопросе реализации проекта по созданию источника синхронного излучения поколения 4+ ЦКП СКИФ.
https://ria.ru/20250807/rossija-2033879285.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764837841_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_dde73f8ae4f5dda231333ed230da8aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, андрей фурсенко, валерий фальков, общество, технологии
Россия, Дмитрий Чернышенко, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Общество, Технологии
Чернышенко рассказал о создании установок класса "мегасайенс"

Чернышенко: установки "мегасайенс" помогут России реализовать научный потенциал

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Благодаря научным установкам класса "мегасайенс" Россия сможет еще больше реализовать свой научный потенциал и обеспечить прорывные исследования в целом комплексе направлений, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"В нашей стране реализуется программа по созданию и модернизации сети уникальных научных установок класса "мегасайенс", комплексов ядерной медицины и адронной терапии. Они призваны внести важный вклад в достижение национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, – технологическое лидерство. Благодаря этим установкам наша страна сможет еще больше реализовать научный потенциал, обеспечить прорывные исследования в целом комплексе направлений, включая атомную промышленность, материаловедение, медицину", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся аппаратом вице-премьера.
Как сообщили в аппарате, помощник президента России Андрей Фурсенко и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провели заседание совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.
В ходе заседания прошло обсуждение текущего статуса работ по созданию уникальных научных установок класса "мегасайенс" и комплексов ядерной медицины и адронной терапии.
Фурсенко отметил важность соблюдения сроков при создании таких установок и комплексов, а также уделил особое внимание развитию технологий, которые будут разработаны на базе исследовательских станций ЦКП "СКИФ".
С докладом о текущем статусе работ по созданию уникальных научных установок класса "мегасайенс" выступил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"Мероприятие по созданию такой исследовательской инфраструктуры является ключевым и самым ресурсоемким в Федеральной научно-технической программы развития. В результате будет создана сетевая исследовательская инфраструктура с локализацией источников в различных регионах России", – отметил Фальков, слова которого приводятся в сообщении.
Отдельно министр остановился на вопросе реализации проекта по созданию источника синхронного излучения поколения 4+ ЦКП СКИФ.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ в сфере науки
7 августа, 11:24
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоАндрей ФурсенкоВалерий ФальковОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала