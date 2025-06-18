https://ria.ru/20250618/moskva-2023700142.html

В рамках ПМЭФ состоялась премьера фильма "Охота на зайцев"

В рамках ПМЭФ состоялась премьера фильма "Охота на зайцев" - РИА Новости, 18.06.2025

В рамках ПМЭФ состоялась премьера фильма "Охота на зайцев"

В рамках культурной программы ПМЭФ-2025 состоялась премьера документального фильма "Охота на зайцев", посвященного восстанию и побегу советских военнопленных из РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:47:00+03:00

2025-06-18T20:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В рамках культурной программы ПМЭФ-2025 состоялась премьера документального фильма "Охота на зайцев", посвященного восстанию и побегу советских военнопленных из австрийского концлагеря Маутхаузен.Как рассказал РИА Новости помощник президента России Андрей Фурсенко, "история взаимоотношений России и Австрии, отмеченная не только болью войны, но и взаимопомощью и сопротивлением злу, требует бережного отношения и честного осмысления, особенно в контексте политики памяти""Охота на зайцев" – это не только реконструкция трагических событий, но и попытка осмыслить их значение", - сказал он.По словам Фурсенко, "фильм исследует судьбы героев, рассказывает о тех, кто помог им спастись, и о том, как увековечена память об этих событиях"."Через свидетельства историков, архивные материалы и драматические реконструкции зритель погружается в атмосферу страха и надежды, царившую в те жуткие дни",- добавил он.В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря Австрии. Маутхаузен был отнесен к самой строгой, III категории концлагерей. Сюда отправляли "неисправимых врагов рейха". Внутри него был создан так называемый "двадцатый блок", блок смертников, который был своеобразным концлагерем в концлагере. Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие сюда за попытки побега, саботаж, неподчинение.На свободу в ходе февральского восстания вырвались 400 человек, из них в живых остались 11. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и жители ближайших деревень. Выслеживание и устранение советских офицеров вошло в историю под названием "Охота на зайцев"Фильм, приуроченный 80-летию Победы, создан Фондом Александра Печерского, который занимается увековечением памяти участников сопротивления в нацистских лагерях, при участии Российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и научно-исследовательского фонда "Цифровая история".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250203/avstriya-1996938793.html

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россия, австрия, андрей фурсенко, александр печерский, общество