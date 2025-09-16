https://ria.ru/20250916/nauka-2042135537.html

Первое заседание попечительского совета РАН пройдет осенью

Первое заседание попечительского совета РАН пройдет осенью - РИА Новости, 16.09.2025

Первое заседание попечительского совета РАН пройдет осенью

В Российской академии наук ожидают, что первое заседание ее попечительского совета, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, состоится осенью... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T03:42:00+03:00

2025-09-16T03:42:00+03:00

2025-09-16T03:54:00+03:00

российская академия наук

наука

геннадий красников

владимир путин

андрей белоусов

сбербанк россии

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/08/1551760816_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_b9ea22ce184cc564bd798dc3549ae933.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Российской академии наук ожидают, что первое заседание ее попечительского совета, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, состоится осенью нынешнего года, сообщил в интервью РИА Новости глава РАН академик Геннадий Красников."Мы ожидаем, что оно состоится осенью", - сказал Красников.Путин в мае нынешнего года утвердил состав попечительского совета РАН, его возглавил сам глава государства. В состав попечительского совета также, в частности, вошли Красников, министр обороны Андрей Белоусов, спикер Госдумы Вячеслав Володин (по согласованию), вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и председатель ВЭБа Игорь Шувалов.Попечительский совет Российской академии наук создан в целях оказания содействия развитию РАН, решению перспективных и текущих задач. К компетенции совета относится рассмотрение и согласование предложений руководства Российской академии наук, касающихся приоритетных направлений деятельности РАН для достижения целей ее деятельности, содействие эффективной реализации потенциала РАН в области фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, развития международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности и другие.

https://ria.ru/20250821/putin-2036756862.html

https://ria.ru/20250715/giperzvuk-2029247546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

российская академия наук, наука, геннадий красников, владимир путин, андрей белоусов, сбербанк россии, госдума рф, россия