Рейтинг@Mail.ru
Первое заседание попечительского совета РАН пройдет осенью - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 16.09.2025 (обновлено: 03:54 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/nauka-2042135537.html
Первое заседание попечительского совета РАН пройдет осенью
Первое заседание попечительского совета РАН пройдет осенью - РИА Новости, 16.09.2025
Первое заседание попечительского совета РАН пройдет осенью
В Российской академии наук ожидают, что первое заседание ее попечительского совета, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, состоится осенью... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T03:42:00+03:00
2025-09-16T03:54:00+03:00
российская академия наук
наука
геннадий красников
владимир путин
андрей белоусов
сбербанк россии
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/08/1551760816_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_b9ea22ce184cc564bd798dc3549ae933.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Российской академии наук ожидают, что первое заседание ее попечительского совета, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, состоится осенью нынешнего года, сообщил в интервью РИА Новости глава РАН академик Геннадий Красников."Мы ожидаем, что оно состоится осенью", - сказал Красников.Путин в мае нынешнего года утвердил состав попечительского совета РАН, его возглавил сам глава государства. В состав попечительского совета также, в частности, вошли Красников, министр обороны Андрей Белоусов, спикер Госдумы Вячеслав Володин (по согласованию), вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и председатель ВЭБа Игорь Шувалов.Попечительский совет Российской академии наук создан в целях оказания содействия развитию РАН, решению перспективных и текущих задач. К компетенции совета относится рассмотрение и согласование предложений руководства Российской академии наук, касающихся приоритетных направлений деятельности РАН для достижения целей ее деятельности, содействие эффективной реализации потенциала РАН в области фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, развития международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности и другие.
https://ria.ru/20250821/putin-2036756862.html
https://ria.ru/20250715/giperzvuk-2029247546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/08/1551760816_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_992b85a30654364edcd75896ca8c6245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, наука, геннадий красников, владимир путин, андрей белоусов, сбербанк россии, госдума рф, россия
Российская академия наук, Наука, Геннадий Красников, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Сбербанк России, Госдума РФ, Россия
Первое заседание попечительского совета РАН пройдет осенью

Заседание попечительского совета РАН, возглавляемого Путиным, пройдет осенью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Российской академии наук ожидают, что первое заседание ее попечительского совета, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, состоится осенью нынешнего года, сообщил в интервью РИА Новости глава РАН академик Геннадий Красников.
"Мы ожидаем, что оно состоится осенью", - сказал Красников.
Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН
21 августа, 15:50
Путин в мае нынешнего года утвердил состав попечительского совета РАН, его возглавил сам глава государства. В состав попечительского совета также, в частности, вошли Красников, министр обороны Андрей Белоусов, спикер Госдумы Вячеслав Володин (по согласованию), вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
Попечительский совет Российской академии наук создан в целях оказания содействия развитию РАН, решению перспективных и текущих задач. К компетенции совета относится рассмотрение и согласование предложений руководства Российской академии наук, касающихся приоритетных направлений деятельности РАН для достижения целей ее деятельности, содействие эффективной реализации потенциала РАН в области фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, развития международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности и другие.
Путин на встрече с главой РАН Красниковым - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Глава РАН доложил Путину о результатах исследований в области гиперзвука
15 июля, 14:38
 
Российская академия наукНаукаГеннадий КрасниковВладимир ПутинАндрей БелоусовСбербанк РоссииГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала