https://ria.ru/20250225/fursenko-2001398756.html
Контакты России и США в науке могут быстро восстановиться, заявил Фурсенко
Контакты России и США в науке могут быстро восстановиться, заявил Фурсенко - РИА Новости, 25.02.2025
Контакты России и США в науке могут быстро восстановиться, заявил Фурсенко
Контакты России и США в науке в случае снятия введенных антироссийских запретов очень быстро вернутся на прежний уровень, но "осадочек останется", заявил РИА... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T06:20:00+03:00
2025-02-25T06:20:00+03:00
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наука
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андрей фурсенко
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Контакты России и США в науке в случае снятия введенных антироссийских запретов очень быстро вернутся на прежний уровень, но "осадочек останется", заявил РИА Новости помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. "Во-первых, по-моему, какие-то контакты - они были. По крайней мере, точно ни от нас не было сигналов, что мы их хотим прекращать, и от (американских - ред.) ученых тоже не было таких сигналов. Я знаю просто от моих коллег-ученых, они говорили, что "ну немножко погодите, все наладится, ну не может не наладиться", - сказал Фурсенко, отвечая на вопрос, рассматривает ли руководство России возможность восстановления научных контактов с США. "Поэтому я думаю, что как только появится хотя бы снятие запретов, которые, в общем, были со стороны исключительно чиновников, их структур, я думаю, что очень быстро (прежний уровень сотрудничества – ред.) вернется. Другое дело, что, конечно, как говорится, осадочек останется", - добавил он.
https://ria.ru/20250221/fursenko-2000821329.html
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россия, сша, андрей фурсенко
Наука, Россия, США, Андрей Фурсенко
Контакты России и США в науке могут быстро восстановиться, заявил Фурсенко
Фурсенко: контакты России и США в науке могут быстро восстановиться