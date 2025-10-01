В Мариуполе открылась конференция по общественно-гуманитарным наукам

МАРИУПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Вторая Международная конференция по общественно-гуманитарным наукам стартовала на базе Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи в Мариуполе в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие проводится в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Вторая Международная конференция по общественно-гуманитарным наукам "Азовский форум развития: экономика Новороссии" продлится с 1 по 3 октября, в ее рамках более 600 ученых и аспирантов из России, Алжира, Бангладеш, Гватемалы, Ирана, Перу, Сербии, Словакии, Судана и Франции будут обмениваться опытом по вопросам развития и нормативного регулирования экономики, достижения технологического лидерства, стимулирования наукоемкого технологического предпринимательства, обеспечения водоснабжения Донбасса, рекультивации территорий, развития туризма и многим другим.

Приглашенными гостями конференции стали помощник президента РФ Андрей Фурсенко, президент Российской академии наук Геннадий Красников, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, а также ректоры ведущих российских университетов и директора научных организаций, представители научно-образовательного сообщества, государственной власти и бизнеса.

"У нас сейчас появилась уникальная возможность для науки. Она востребована именно потому, что мы обязаны стать технологическими лидерами. У страны нет другого варианта. Делая ставку на импортозамещение, мы занимаем оборонительную позицию. В обороне никакую кампанию не выиграешь. Для того, чтобы быть победителями во всех отношениях, мы должны по каким-то приоритетам быть первыми. И вот эта возможность, этот запрос, он должен быть реализован. Но реализован только вместе", - сказал Фурсенко, выступая с речью.

Он добавил, что вне зависимости от возраста или рода и сферы деятельности все должны быть единой командой.