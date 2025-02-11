https://ria.ru/20250211/putin-1998560970.html
Путин назвал приоритетные задачи атомной отрасли
Путин назвал приоритетные задачи атомной отрасли - РИА Новости, 11.02.2025
Путин назвал приоритетные задачи атомной отрасли
Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетными задачами атомной отрасли РФ участие в перспективных космических и арктических программах и призвал уделять... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:40:00+03:00
2025-02-11T10:40:00+03:00
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россия
владимир путин
андрей фурсенко
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атомная энергетика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетными задачами атомной отрасли РФ участие в перспективных космических и арктических программах и призвал уделять особое внимание разработке новых реакторов для атомной энергетики будущего. Текст приветствия президента участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли, зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко. "Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, уделять особое внимание разработке новых установок – таких, как модульные реакторы малой мощности и реакторы на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего. И конечно, в числе ваших приоритетных задач участие в перспективных космических и арктических программах, других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета России", - говорится в приветствии.
https://ria.ru/20250211/putin-1998554330.html
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россия, владимир путин, андрей фурсенко, технологии, атомная энергетика
Россия, Владимир Путин, Андрей Фурсенко, Технологии, Атомная энергетика
Путин назвал приоритетные задачи атомной отрасли
Путин призвал уделять внимание разработке новых реакторов для атомной энергетики