https://ria.ru/20250211/putin-1998560970.html

Путин назвал приоритетные задачи атомной отрасли

Путин назвал приоритетные задачи атомной отрасли - РИА Новости, 11.02.2025

Путин назвал приоритетные задачи атомной отрасли

Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетными задачами атомной отрасли РФ участие в перспективных космических и арктических программах и призвал уделять... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:40:00+03:00

2025-02-11T10:40:00+03:00

2025-02-11T10:41:00+03:00

россия

владимир путин

андрей фурсенко

технологии

атомная энергетика

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетными задачами атомной отрасли РФ участие в перспективных космических и арктических программах и призвал уделять особое внимание разработке новых реакторов для атомной энергетики будущего. Текст приветствия президента участникам заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли, зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко. "Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, уделять особое внимание разработке новых установок – таких, как модульные реакторы малой мощности и реакторы на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего. И конечно, в числе ваших приоритетных задач участие в перспективных космических и арктических программах, других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета России", - говорится в приветствии.

https://ria.ru/20250211/putin-1998554330.html

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россия, владимир путин, андрей фурсенко, технологии, атомная энергетика