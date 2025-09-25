Рейтинг@Mail.ru
Очень высокий IQ. В России открылся форум "Наука будущего – наука молодых"
07:00 25.09.2025
Очень высокий IQ. В России открылся форум "Наука будущего – наука молодых"
САРАТОВ, 25 сен – РИА Новости. Более 600 молодых исследователей и ведущих мировых ученых принимают участие в X Всероссийском молодежном научном форуме "Наука будущего – наука молодых" и VI Международной научной конференции "Наука будущего", которые открылись в Саратове. Как передает корреспондент РИА Новости, объявлена главная тема мероприятия в этом году – "Искусственный интеллект и человек: гуманитарный вызов технологической эпохи". Ученые мастодонты, присутствующие на форуме, констатируют "очень высокий IQ" молодежной аудитории.Приветствуя участников форума, помощник президента РФ Андрей Фурсенко назвал форум не просто конференцией, а "живой лабораторией будущего, где формируются новые научные направления, рождаются междисциплинарные коллаборации, а молодые таланты получают поддержку, необходимую для реализации своих проектов". "Пусть дискуссии будут острыми, идеи – смелыми, а результаты – значимыми", – отметил он.Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко напомнил, что ключевую роль в поддержке науки и повышении внимания к "науке молодых" играет Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом страны. По его словам, в рамках Десятилетия реализуются проекты по развитию инновационных, технологических научных направлений, в частности, ИИ и генетики.Три основные черты форума выделил заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский: сфокусированность на важных научных направлениях; высокая планка экспертизы, включая отбор участников; и преемственность. "Молодые ученые имеют возможность пообщаться с гораздо более опытными коллегами, и наконец, назвать их коллегами", – добавил он.Академик РАН, директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников в первый день форума прочитал молодым людям лекцию о будущем физики высоких энергий. На церемонии открытия он сообщил, что готов для победителей Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ организовать тур на коллайдер NICA, который многие эксперты в России называют потенциальной фабрикой нобелевских открытий. "Наша страна делает ставку на фундаментальную науку. Мы все покажем и вовлечем молодежь в большой международный эксперимент", – подчеркнул ученый.За 4 дня форума пройдут более 50 мероприятий – пленарных заседаний с участием ведущих мировых ученых, стратегических сессий, круглых столов и мастер-классов. Перед участниками также выступят герои выставки "Наука в лицах", в их числе – лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год Вадим Попков, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2024 год Артем Носов.Ключевым мероприятием станет финал X Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. На конкурс поступило три тысячи заявок от талантливой молодежи из 20 стран мира. Более 300 финалистов конкурса приехали на форум, чтобы представить свои работы ведущим мировым ученым. Победители конкурса будут приглашены на V Конгресс молодых ученых.
