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Биография Габриэля Атталя

Биография Габриэля Атталя - РИА Новости, 08.07.2024

Биография Габриэля Атталя

Французский политик и государственный деятель Габриэль Атталь (Gabriel Attal) родился 16 марта 1989 года в Кламаре (Франция), вырос в Париже. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:03

2024-07-08T10:03

2024-07-08T10:03

справки

габриэль атталь

франция

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Французский политик и государственный деятель Габриэль Атталь (Gabriel Attal) родился 16 марта 1989 года в Кламаре (Франция), вырос в Париже. В 2010 году окончил юридический факультет университета Пантеон-Ассас (Panthéon-Assas), в 2013 году - Институт политических исследований (Sciences Po), где получил степень магистра в области связей с общественностью.В 2006 году начал политическую карьеру, вступив в Социалистическую партию (Parti Socialiste, PS).В 2012 году, после прохождения стажировки в Национальном собрании Франции, стал советником министра социальных вопросов и здравоохранения Марисоль Турен – своей однопартийки. Кроме того, в 2014 году занял пост муниципального советника города Ванв.В 2016 году покинул ряды Социалистической партии для того, чтобы присоединиться к движению "Вперед!" (En Marche!) (позже стало носить название "Республика на марше!" (La République en Marche! (LaREM, с мая 2022 года – партия "Возрождение") Эммануэля Макрона.В 2017 году стал депутатом Национального собрания Франции.В октябре 2018 года Габриэль Атталь был назначен государственным секретарем министра национального образования Жана-Мишеля Бланкера, что сделало его самым молодым членом правительства Пятой республики.В июле 2020 года был назначен официальным представителем правительства и государственным секретарем премьер-министра Франции Жана Кастекса.В мае 2022 года Атталь был назначен министром-делегатом общественных счетов при министре экономики и финансов в правительстве Элизабет Борн.В июле 2022 года сохранил свою должность при формировании нового правительстве под руководством Элизабет Борн. В июле 2023 года в результате новых перестановок Габриэль Атталь получил пост министра национального просвещения и по делам молодежи, став самым молодым министром в правительстве Макрона. 9 января 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Габриэля Атталя премьер-министром. Он стал самым молодым главой правительства в истории Франции. 7 июля 2024 года во Франции прошел второй тур парламентских выборов.Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который, предварительно, получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.Габриэль Атталь в обращении к гражданам, которое транслировалось в его соцсетях отметил, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре парламентских выборов во Франции, но этого не хватило, чтобы набрать большинство мест в парламенте.Атталь сообщил, что подаст в отставку 8 июля.Вместе с тем, он заявил о готовности исполнять обязанности главы кабмина Франции "столько, сколько потребуется", отметив, что через несколько недель стране предстоит "принимать у себя весь мир".Габриэль Атталь пробовал себя в кино, исполнил роль камео в таких фильмах как "Прекрасная смоковница" (2008), "Ваша очередь говорить" (2019) и др. Атталь не скрывает нетрадиционной сексуальной ориентации. Он состоял в гражданском партнерстве с бывшим политическим советником Эмманюэля Макрона, ныне министром Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, габриэль атталь, франция