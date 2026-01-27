Французский парламент одобрил запрет соцсетей для детей

ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет, сообщает во вторник газета Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет, сообщает во вторник газета Figaro

"В Бурбонском дворце (место заседаний парламента - ред.) практически единогласно поддержали (законопроект - ред.) по этому вопросу. Депутаты одобрили в первом чтении... законопроект... целью которого является запрет соцсетей для подростков младше 15 лет", - говорится в публикации.

Автором этого проекта является депутат от партии " Возрождение " президента Эммануэля Макрона Лора Миллер, представляющая департамент Марна на северо-востоке Франции . По ее словам, задачей этого законопроекта является "защита ментального здоровья французской молодежи" на фоне все большего влияния на них социальных сетей, напоминает издание.

Сам одобренный парламентариями текст касается не только запрета использования соцсетей молодежью. Одной из его мер также является запрет на использование мобильных телефонов в пределах старших школ Франции, уточняет газета.

Законопроект о запрете использования соцсетей для лиц младше 15 лет был поддержан 116 депутатами против 23. За него проголосовали парламентарии от центристских и правых политических сил: президентской партии "Возрождение", центристской "Горизонты", а также правых партий "Национальное объединение" и "Республиканцы". Против этого проекта закона проголосовала часть депутатов от левой партии "Непокорившаяся Франция", говорится в материале.

Французский лидер приветствовал принятие этой меры нижней палатой французского парламента.

"Запрет социальных сетей для лиц младше 15 лет - это то, что рекомендуют ученые и то, чего требует подавляющее большинство французов. После плодотворной работы с правительством, Национальное собрание только что одобрило эту меру. Это важный шаг", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.

После одобрения Национальным собранием этот законопроект будет рассмотрен Сенатом (верхней палатой французского парламента) и, в случае одобрения, подписан президентом Макроном. В таком случае он должен будет вступить в силу с 1 сентября 2026 года, напоминает Figaro.

В апреле 2025 года депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. В сентябре профильная комиссия французского парламента по итогам своей работы пришла к выводу, что использование социальных сетей детям младше 15 лет необходимо безоговорочно запретить, после чего была начата работа по составлению законопроекта. Французский лидер призвал в субботу членов французского парламента принять ускоренную процедуру для принятия проекта соответствующего закона, который Национальное собрание начало рассматривать в понедельник.