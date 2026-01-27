Французский политик раскритиковал закон о запрете соцсетей для детей

ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник раскритиковал принятие парламентом страны закона о запрете использования социальных сетей для подростков младше 15 лет.
Ранее Национальное собрание (нижняя палата) парламента Франции приняло законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет, который, в частности, предусматривает и запрет на использование мобильных телефонов в пределах старших школ страны.
В Британии могут ввести запрет на соцсети детям младше 16 лет
13 января, 19:42
"Ну вот! Депутаты только что проголосовали за закон о (запрете для подростков - ред.) социальных сетей, троянский конь идентификации в цифровом пространстве и цензуры! Какой позор!", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
Филиппо особенно раскритиковал тот факт, что за этот законопроект проголосовали не только все члены парламента от центристской партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона, но также и пришедшие на заседание парламентарии от правых партий "Республиканцы" и "Национальное объединение", политической силы, чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен.
В апреле 2025 года депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. В сентябре профильная комиссия французского парламента по итогам своей работы пришла к выводу, что использование социальных сетей детям младше 15 лет необходимо безоговорочно запретить, после чего была начата работа по составлению законопроекта. Французский лидер призвал в субботу членов французского парламента принять ускоренную процедуру для принятия проекта соответствующего закона, который Национальное собрание начало рассматривать в понедельник.
В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей. Ранее о подобных планах со стороны властей заявляли в Дании, Испании, Греции и Турции.