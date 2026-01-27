Французский политик раскритиковал закон о запрете соцсетей для детей

Ранее Национальное собрание (нижняя палата) парламента Франции приняло законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет, который, в частности, предусматривает и запрет на использование мобильных телефонов в пределах старших школ страны.

"Ну вот! Депутаты только что проголосовали за закон о (запрете для подростков - ред.) социальных сетей, троянский конь идентификации в цифровом пространстве и цензуры! Какой позор!", - написал политик на своей странице в соцсети Х.