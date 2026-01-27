Рейтинг@Mail.ru
Французский политик раскритиковал закон о запрете соцсетей для детей - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/frantsija-2070493944.html
Французский политик раскритиковал закон о запрете соцсетей для детей
Французский политик раскритиковал закон о запрете соцсетей для детей - РИА Новости, 27.01.2026
Французский политик раскритиковал закон о запрете соцсетей для детей
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник раскритиковал принятие парламентом страны закона о запрете использования социальных сетей... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:10:00+03:00
2026-01-27T11:10:00+03:00
в мире
франция
австралия
дания
флориан филиппо
эммануэль макрон
марин ле пен
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_ebb343d7a2cad2f499d7afabc048917a.jpg
https://ria.ru/20260113/britanija-2067672523.html
https://ria.ru/20260126/rassledovanie-2070328869.html
франция
австралия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_a279bab0cc6ad41d1b658105ffdbc07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, австралия, дания, флориан филиппо, эммануэль макрон, марин ле пен, возрождение
В мире, Франция, Австралия, Дания, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Возрождение
Французский политик раскритиковал закон о запрете соцсетей для детей

Филиппо назвал принятие закона о запрете соцсетей для детей позором

© Depositphotos.com / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Depositphotos.com / Kobyakov
Ребенок со смартфоном . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник раскритиковал принятие парламентом страны закона о запрете использования социальных сетей для подростков младше 15 лет.
Ранее Национальное собрание (нижняя палата) парламента Франции приняло законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет, который, в частности, предусматривает и запрет на использование мобильных телефонов в пределах старших школ страны.
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Британии могут ввести запрет на соцсети детям младше 16 лет
13 января, 19:42
"Ну вот! Депутаты только что проголосовали за закон о (запрете для подростков - ред.) социальных сетей, троянский конь идентификации в цифровом пространстве и цензуры! Какой позор!", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
Филиппо особенно раскритиковал тот факт, что за этот законопроект проголосовали не только все члены парламента от центристской партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона, но также и пришедшие на заседание парламентарии от правых партий "Республиканцы" и "Национальное объединение", политической силы, чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен.
В апреле 2025 года депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. В сентябре профильная комиссия французского парламента по итогам своей работы пришла к выводу, что использование социальных сетей детям младше 15 лет необходимо безоговорочно запретить, после чего была начата работа по составлению законопроекта. Французский лидер призвал в субботу членов французского парламента принять ускоренную процедуру для принятия проекта соответствующего закона, который Национальное собрание начало рассматривать в понедельник.
В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей. Ранее о подобных планах со стороны властей заявляли в Дании, Испании, Греции и Турции.
Флагманская ИИ-модель Grok 3 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Еврокомиссия начала расследование в отношении ИИ Grok
Вчера, 14:16
 
В миреФранцияАвстралияДанияФлориан ФилиппоЭммануэль МакронМарин Ле ПенВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала