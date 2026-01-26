https://ria.ru/20260126/frantsiya-2070385789.html
Партия Макрона в третий раз за десять лет сменит название
Партия Макрона в третий раз за десять лет сменит название - РИА Новости, 26.01.2026
Партия Макрона в третий раз за десять лет сменит название
Основанная президентом Франции Эммануэлем Макроном партия "Возрождение" в третий раз за 10 лет сменит название и будет переименована в "Новую республику"... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:02:00+03:00
2026-01-26T18:02:00+03:00
2026-01-26T18:02:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062932127_0:56:3071:1783_1920x0_80_0_0_c73c954c9a207211a5e59f3f69e5c3b2.jpg
https://ria.ru/20260124/makron-2070022252.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062932127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dda78e0cf9064bbb632c0eda79699da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, возрождение
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Возрождение
Партия Макрона в третий раз за десять лет сменит название
Партия Макрона "Возрождение" в третий раз за 10 лет сменит свое название
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости.
Основанная президентом Франции Эммануэлем Макроном партия "Возрождение" в третий раз за 10 лет сменит название и будет переименована в "Новую республику" (Nouvelle République), сообщил
в понедельник лидер партии и бывший премьер-министр страны Габриэль Атталь.
"Да (мы сменим название на "Новая республика" - ред.), поскольку члены партии этого хотят. Я провел голосование среди членов "Возрождения
" по этому вопросу, и более 70% выразили желание, чтобы мы изменили название", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
Изменения произойдут после муниципальных выборов, которые состоятся в марте этого года. По словам Атталя, название партии является ее "витриной", оно должно "следовать проекту" и отражать ее идеологию.
По информации RTL, работа над этим идет уже несколько месяцев, в том числе, поскольку название "Возрождение" либо не знают, либо оно ассоциируется с негативными вещами.
Партия была основана Макроном
в 2016 году и носила тогда название "Вперед!" (En Marche!). После его победы во втором туре президентских выборов в 2017 году политическое движение было переименовано во "Вперёд, Республика!" (La Republique en marche!), а в 2022 году получило свое нынешнее название - "Возрождение".