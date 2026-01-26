Рейтинг@Mail.ru
Партия Макрона в третий раз за десять лет сменит название - РИА Новости, 26.01.2026
18:02 26.01.2026
Партия Макрона в третий раз за десять лет сменит название
Партия Макрона в третий раз за десять лет сменит название
Основанная президентом Франции Эммануэлем Макроном партия "Возрождение" в третий раз за 10 лет сменит название и будет переименована в "Новую республику"... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:02:00+03:00
2026-01-26T18:02:00+03:00
в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, возрождение
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Возрождение
Партия Макрона в третий раз за десять лет сменит название

Партия Макрона "Возрождение" в третий раз за 10 лет сменит свое название

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Основанная президентом Франции Эммануэлем Макроном партия "Возрождение" в третий раз за 10 лет сменит название и будет переименована в "Новую республику" (Nouvelle République), сообщил в понедельник лидер партии и бывший премьер-министр страны Габриэль Атталь.
"Да (мы сменим название на "Новая республика" - ред.), поскольку члены партии этого хотят. Я провел голосование среди членов "Возрождения" по этому вопросу, и более 70% выразили желание, чтобы мы изменили название", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
Изменения произойдут после муниципальных выборов, которые состоятся в марте этого года. По словам Атталя, название партии является ее "витриной", оно должно "следовать проекту" и отражать ее идеологию.
По информации RTL, работа над этим идет уже несколько месяцев, в том числе, поскольку название "Возрождение" либо не знают, либо оно ассоциируется с негативными вещами.
Партия была основана Макроном в 2016 году и носила тогда название "Вперед!" (En Marche!). После его победы во втором туре президентских выборов в 2017 году политическое движение было переименовано во "Вперёд, Республика!" (La Republique en marche!), а в 2022 году получило свое нынешнее название - "Возрождение".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Макрон отомстил России за унижение от Трампа
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальВозрождение
 
 
