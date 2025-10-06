Глава партии Макрона заявил, что перестал понимать его решения

Политик добавил, что с момента роспуска Макроном правительства в 2024 году и объявления досрочных парламентских выборов действия президента напоминают неистовое стремление удержать контроль над политической ситуацией в стране.

На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства, а с момента.