Глава партии Макрона заявил, что перестал понимать его решения - РИА Новости, 06.10.2025
23:24 06.10.2025
Глава партии Макрона заявил, что перестал понимать его решения
Глава партии Макрона заявил, что перестал понимать его решения
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
габриэль атталь
возрождение
франция
2025
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, габриэль атталь, возрождение
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Габриэль Атталь, Возрождение
© AP Photo / Ludovic MarinГабриэль Атталь и Эммануэль Макрон
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший французский премьер-министр и действующий генеральный секретарь основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" Габриэль Атталь заявил, что перестал понимать действия главы государства после отставки премьера Себастьяна Лекорню.
В понедельник Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Таким образом, Лекорню продержался в должности всего 27 дней.
"Мы переживаем трудные времена, и я, как и многие другие французы, перестал понимать решения президента республики", - заявил Атталь в эфире телеканала TF1.
Политик добавил, что с момента роспуска Макроном правительства в 2024 году и объявления досрочных парламентских выборов действия президента напоминают неистовое стремление удержать контроль над политической ситуацией в стране.
С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств - Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьян Лекорню.
На внеочередных выборах в парламент в июле блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства, а с момента.
В миреФранцияЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюГабриэль АттальВозрождение
 
 
