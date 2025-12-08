Французский политик обвинил европейских лидеров в диктатуре

ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил лидеров стран Европейского союза в диктатуре, комментируя публикацию немецкой газеты Welt am Sonntag о том, что федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц неоднократно подавал уголовные заявления по фактам оскорблений в свой адрес.
Welt am Sonntag 7 декабря опубликовала информацию, что Мерц, лидер Христианско-демократического союза и с мая 2025 года федеральный канцлер Германии, с 2021 года подал сотни уголовных заявлений по фактам оскорблений в свой адрес. По информации издания, Мерц является "одним из самых чувствительных политиков" в истории ФРГ, если судить по его юридическим действиям.
"ЕС - диктатура! Немецкая пресса пишет, что канцлер Германии Мерц ТРАТИТ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ на то, чтобы подавать жалобы на каждого своего соотечественника, который критикует его в социальных сетях! Немцы, критиковавшие своего канцлера, получают визиты полиции к себе домой в шесть утра, и у них конфискуют телефоны. (Это - ред.) диктаторское безумие касты, которая знает, что ее ненавидят, что она нелегитимна и что ей просто нужно убираться прочь!" - написал политик на своей странице в социальной сети Х.
Французский президент Эммануэль Макрон, по мнению Филиппо, стремится к такой же политике в отношении своих критиков. На фоне этого политик вновь призвал к упразднению Евросоюза.
"Макрон стремится к (установлению - ред.) точной такой же модели! Долой евротиранов!" - добавил Филиппо.
В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат.
В начале июня Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС. В ноябре французский лидер также заявил, что социальные сети становятся угрозой для демократии и управления страной, и что он намерен принять "решительные меры", включая ограничение доступа к ним.
