Рейтинг@Mail.ru
Французский политик обвинил европейских лидеров в диктатуре - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/diktatura-2060569341.html
Французский политик обвинил европейских лидеров в диктатуре
Французский политик обвинил европейских лидеров в диктатуре - РИА Новости, 08.12.2025
Французский политик обвинил европейских лидеров в диктатуре
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил лидеров стран Европейского союза в диктатуре, комментируя публикацию немецкой газеты Welt am... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:10:00+03:00
2025-12-08T14:10:00+03:00
в мире
германия
франция
флориан филиппо
фридрих мерц
эммануэль макрон
евросоюз
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9bb100b2b40860efd8c64574b2f2bb8.jpg
https://ria.ru/20251208/merts-2060493879.html
https://ria.ru/20251206/independent-2060336903.html
https://ria.ru/20251207/merz-2060340099.html
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139616/52/1396165253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cf9ed11a6051a4d53f069ab5c86fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, флориан филиппо, фридрих мерц, эммануэль макрон, евросоюз, патриот
В мире, Германия, Франция, Флориан Филиппо, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Патриот
Французский политик обвинил европейских лидеров в диктатуре

Филиппо обвинил европейских лидеров в диктатуре из-за жалоб Мерца

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил лидеров стран Европейского союза в диктатуре, комментируя публикацию немецкой газеты Welt am Sonntag о том, что федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц неоднократно подавал уголовные заявления по фактам оскорблений в свой адрес.
Welt am Sonntag 7 декабря опубликовала информацию, что Мерц, лидер Христианско-демократического союза и с мая 2025 года федеральный канцлер Германии, с 2021 года подал сотни уголовных заявлений по фактам оскорблений в свой адрес. По информации издания, Мерц является "одним из самых чувствительных политиков" в истории ФРГ, если судить по его юридическим действиям.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ рассказали о страхе Мерца, связанном с расходами на Украину
Вчера, 09:08
"ЕС - диктатура! Немецкая пресса пишет, что канцлер Германии Мерц ТРАТИТ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ на то, чтобы подавать жалобы на каждого своего соотечественника, который критикует его в социальных сетях! Немцы, критиковавшие своего канцлера, получают визиты полиции к себе домой в шесть утра, и у них конфискуют телефоны. (Это - ред.) диктаторское безумие касты, которая знает, что ее ненавидят, что она нелегитимна и что ей просто нужно убираться прочь!" - написал политик на своей странице в социальной сети Х.
Французский президент Эммануэль Макрон, по мнению Филиппо, стремится к такой же политике в отношении своих критиков. На фоне этого политик вновь призвал к упразднению Евросоюза.
"Макрон стремится к (установлению - ред.) точной такой же модели! Долой евротиранов!" - добавил Филиппо.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Стармер, Макрон и Мерц проведут встречу с Зеленским, пишет Independent
6 декабря, 19:08
В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат.
В начале июня Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС. В ноябре французский лидер также заявил, что социальные сети становятся угрозой для демократии и управления страной, и что он намерен принять "решительные меры", включая ограничение доступа к ним.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Остановите Мерца". Немецкая молодежь боится России и хочет жить
7 декабря, 08:00
 
В миреГерманияФранцияФлориан ФилиппоФридрих МерцЭммануэль МакронЕвросоюзПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала