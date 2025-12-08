Французский политик обвинил европейских лидеров в диктатуре

ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил лидеров стран Европейского союза в диктатуре, комментируя публикацию немецкой газеты Welt am Sonntag о том, что федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц неоднократно подавал уголовные заявления по фактам оскорблений в свой адрес.

В начале июня Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС. В ноябре французский лидер также заявил, что социальные сети становятся угрозой для демократии и управления страной, и что он намерен принять "решительные меры", включая ограничение доступа к ним.