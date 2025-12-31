Франция введет запрет на соцсети детям младше 15 лет

Рейтинг@Mail.ru
14:47 31.12.2025
Франция планирует запретить использование соцсетей лицам младше 15 лет с нового учебного года, начинающегося в стране 1 сентября, передает агентство Франс Пресс РИА Новости, 31.12.2025
в мире, россия, австралия, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, метте фредериксен
В мире, Россия, Австралия, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Метте Фредериксен
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Франция планирует запретить использование соцсетей лицам младше 15 лет с нового учебного года, начинающегося в стране 1 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на документ законопроекта, обсуждение которого парламентом начнется в начале 2026 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует запретить доступ к соцсетям для детей и подростков младше 15-16 лет до окончания срока своих полномочий в 2027 году.
В Госдуме назвали введение возрастных ограничений в соцсетях нереалистичным
23 декабря 2025, 18:24
"Парламентские дебаты по законопроекту запланированы на начало 2026 года... Законопроект, состоящий из двух статей, направлен на запрет "предоставления онлайн-платформами услуг социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет" с 1 сентября 2026 года", - говорится в публикации.
Отмечается, что первая статья законопроекта предписывает поручение исполнения запрета национальному управлению по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom). Вторая же статья будет касаться расширения запрета на использование мобильных телефонов в школах.
В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат.
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети
22 декабря 2025, 19:03
Правительство Австралии 10 декабря ввело запрет на использование социальных сетей Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская), Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch для лиц младше 16 лет. Владельцам соцсетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков, грозят штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США).
В последнее время всё больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. В октябре агентство Франс Пресс со ссылкой на премьера Дании Метте Фредериксен передавало, что власти страны планируют запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также министр связи и цифровых технологий Индонезии и министр транспорта и инфраструктуры Турции.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дания введет запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишет AP
11 декабря 2025, 14:27
 
В миреРоссияАвстралияФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальМетте Фредериксен
 
 
