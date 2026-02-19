Рейтинг@Mail.ru
Макрон признался, когда совершал большие ошибки - РИА Новости, 19.02.2026
15:55 19.02.2026
Макрон признался, когда совершал большие ошибки
Макрон признался, когда совершал большие ошибки - РИА Новости, 19.02.2026
Макрон признался, когда совершал большие ошибки
Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что он совершал большие ошибки каждый раз, когда он был излишне самоуверен. РИА Новости, 19.02.2026
франция
в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн, габриэль атталь
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, Габриэль Атталь
Макрон признался, когда совершал большие ошибки

Макрон признал, что он совершал большие ошибки, когда был излишне самоуверен

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что он совершал большие ошибки каждый раз, когда он был излишне самоуверен.
"Каждый раз, когда я был слишком самоуверен, я совершал ошибки, большие ошибки… Как лидер вы должны понимать, что каждый раз, когда кто-то дает вам эту уверенность, это доверие, я имею в виду, это ваша ответственность", - заявил французский лидер в интервью каналу Brut India.
При этом французский президент не указал, о каких именно ошибках идет речь.
Макрон полагает, что проблема чрезмерной самоуверенности может проявиться во время речи, когда спикер считает, что он может говорить все, что угодно, но после оказывается, что часть сказанного была неверно понята. Когда человек слишком самоуверен, он становится "менее чувствительным" к тому, как сказанное им будет воспринято окружающими, добавил Макрон.
Ранее западные СМИ называли Макрона "хромой уткой" на фоне неоднократных смен правительства во Франции и проблем с принятием госбюджета.
С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств - Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьян Лекорню.
В миреФранцияЭммануэль МакронЭлизабет БорнГабриэль Атталь
 
 
Обсуждения
