Эксперт прокомментировал возможное назначение нового премьера Франции

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Возможное назначение на должность премьер-министра Франции очередного сторонника президента страны Эммануэля Макрона грозит еще одной отставкой главы кабмина, заявил РИА Новости международный обозреватель, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о своей отставке, проработав в должности только 27 дней.

"Если Макрон опять постарается назначить своего сторонника из числа нынешних даже министров, то наиболее близок ему, все говорят, кто преемником может быть на посту президента, он Атталя называет, Габриэля Атталя (бывшего премьер-министра Франции - ред.). Это из молодых самый стойкий его последователь. Но его судьба будет такая же ждать. Сейчас оппозиция, понимая, что уже приближаются президентские выборы, 2027 год уже не за горами... они не допустят на пост премьера сильного политика. Особенно того политика, который находится в лагере Макрона, его партии " Ренессанс ", - сказал Топорнин.

Он отметил, что Макрон мог бы назначить кого-то из "левых", так как там есть умеренные, грамотные, опытные политики, но "левые" не предлагают тех, кто устроил бы Макрона.

Кроме того, напомнил эксперт, Макрон растерял свой авторитет: если бы у него был высокий авторитет, он бы сумел договориться с оппозицией, но, поскольку его рейтинг сильно упал, оппозиция "почувствовала запах крови" и хочет забрать пост президента себе. Она будет делать всё, чтобы расшатать власть Макрона и вынудить его подать в отставку раньше 2027 года, считает Топорнин.

"Такая вот система французская, да, она называется полупрезидентская республика по организации власти, кого бы ни назначил президент, всё равно нужно утверждать в парламенте. И если в парламенте большинства нет, то как его получишь? И тогда грозит роспуск национальной ассамблеи. Вот против этого выступает Макрон. Почему? Потому что он знает, что на этих выборах, на новых выборах, ситуация для него еще усугубится. То есть его партия не только там не выиграет, но еще и проиграет", - добавил эксперт.

По его словам, бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру "разложил по полочкам проблемы, узкие места французской экономики", и без сокращения расходных статей бюджета страны не обойтись никакому премьер-министру.

Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.

С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.