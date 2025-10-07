Исследование: большинство французов поддержат отставку Макрона

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большинство граждан Франции поддержали бы отставку президента Эммануэля Макрона на фоне ухода с поста Себастьяна Лекорню - уже пятого премьер-министра с 2022 года, свидетельствуют данные исследований французских СМИ.

В понедельник Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Таким образом, Лекорню продержался в должности всего 27 дней.

Результаты исследования компании Toluna-Harris Interactive для радиостанции RTL показывают, что за отставку Макрона выступают 73% французов. Также 76% опрошенных считают, что именно на Макроне лежит основная доля ответственности за отставку Лекорню.

Согласно итогам исследования компании Odoxa-BackBone Consulting для газеты Figaro, сложение полномочий президентом Франции поддерживают 70% граждан. При этом 60% респондентов выступили за роспуск нижней палаты парламента, избранной в июле 2024 года.

Данные исследования Французского института общественного мнения (IFOP) для телеканала LCI гласят, что уход Макрона с поста президента одобрили бы 66% французов. В то же время 53% опрошенных выразили уверенность в том, что Макрон распустит нижнюю палату парламента страны в ближайшие месяцы.

Итоги исследования компании Elabe для телеканала BFMTV указывают на то, что за отставку Макрона выступает 51% граждан Франции. Серьезных экономических проблем из-за политического кризиса во Франции ожидают 90% респондентов.