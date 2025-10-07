Рейтинг@Mail.ru
Исследование: большинство французов поддержат отставку Макрона - РИА Новости, 07.10.2025
00:27 07.10.2025
Исследование: большинство французов поддержат отставку Макрона
2025-10-07T00:27:00+03:00
2025-10-07T00:27:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
элизабет борн
франция
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Элизабет Борн
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большинство граждан Франции поддержали бы отставку президента Эммануэля Макрона на фоне ухода с поста Себастьяна Лекорню - уже пятого премьер-министра с 2022 года, свидетельствуют данные исследований французских СМИ.
В понедельник Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Таким образом, Лекорню продержался в должности всего 27 дней.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава партии Макрона заявил, что перестал понимать его решения
Вчера, 23:24
Результаты исследования компании Toluna-Harris Interactive для радиостанции RTL показывают, что за отставку Макрона выступают 73% французов. Также 76% опрошенных считают, что именно на Макроне лежит основная доля ответственности за отставку Лекорню.
Согласно итогам исследования компании Odoxa-BackBone Consulting для газеты Figaro, сложение полномочий президентом Франции поддерживают 70% граждан. При этом 60% респондентов выступили за роспуск нижней палаты парламента, избранной в июле 2024 года.
Данные исследования Французского института общественного мнения (IFOP) для телеканала LCI гласят, что уход Макрона с поста президента одобрили бы 66% французов. В то же время 53% опрошенных выразили уверенность в том, что Макрон распустит нижнюю палату парламента страны в ближайшие месяцы.
Итоги исследования компании Elabe для телеканала BFMTV указывают на то, что за отставку Макрона выступает 51% граждан Франции. Серьезных экономических проблем из-за политического кризиса во Франции ожидают 90% респондентов.
Все исследования были проведены 6 октября, в каждом из них приняли участие около тысячи совершеннолетних граждан Франции.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств - Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьян Лекорню.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Макрону плевать на Францию, заявил Медведев
Вчера, 20:03
 
