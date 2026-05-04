Опрос показал, сколько французов готовы поддержать партию Ле Пен - РИА Новости, 04.05.2026
11:51 04.05.2026
© Фото : Rassemblement National/X
Митинг в поддержку лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Париже. Архивное фото
  • Более 30% французов намерены в первом туре президентских выборов поддержать лидера правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделлу или главу ее парламентской фракции Марин Ле Пен.
  • Во всех четырех сценариях исследования победа в первом туре досталась бы кандидату от "Национального объединения".
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Более 30% французов намерены в первом туре президентских выборов поддержать лидера правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделлу или главу ее парламентской фракции Марин Ле Пен, свидетельствуют результаты исследования компании Toluna-Harris Interactive для радиостанции RTL и телеканала M6.
Компания исследовала четыре возможных сценария, при которых в выборах со стороны "Национального объединения" будут участвовать Барделла или Ле Пен, а со стороны центристской коалиции "Вместе" - лидер правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп или экс-премьер страны Габриэль Атталь.
Результаты свидетельствуют о том, что во всех четырех сценариях победа в первом туре досталась бы кандидату от "Национального объединения". Так, при противостоянии Барделлы и Филиппа первый получил бы 34% голосов, а второй – 19%. В случае выхода на выборы Барделлы и Атталя, кандидат от партии Ле Пен набрал бы 35% голосов, в то время как экс-премьеру досталось бы только 14%.
В случае включения в списки кандидатов самой Ле Пен, она в противостоянии с Филиппом набрала бы 32% голосов, в то время как при ее противостоянии с Атталем ее бы поддержали 33%. При этом возможные кандидаты от коалиции "Вместе" при борьбе с Ле Пен получили бы такую же поддержку, как и при противостоянии с Барделлой: Филипп – 19%, а Атталь – 14%.
Лидер правой партии "Республиканцы" Брюно Ретайо, согласно исследованию различных сценариев, получил бы больше голосов, если бы его соперником от коалиции "Вместе" стал бы Атталь (12-13%), в то время как при выходе на выборы Филиппа Ретайо мог бы рассчитывать только на 9-10% голосов.
Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и лидер партии Place Publique Рафаэль Глюксманн при всех осмотренных сценариях сохранили бы свою поддержку с небольшими колебаниями. Так, Меланшона в рассматриваемых вариантах развития событий поддержали бы 12-13% избирателей, в то время как Глюксманн мог бы рассчитывать на 11-12% голосов. Такая же динамика сохранилась бы в отношении лидера Коммунистической партии республики Фабьена Русселя (3-4%), главы правой партии "Отвоевание" Эрика Земмура (5-6%) и лидера правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна (1-2%).
Лидер французской партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье при любом развитии событий могла бы рассчитывать на 4% голосов избирателей. Изменение кандидатов от "Национального объединения" или коалиции "Вместе" также не повлияло бы на уровень поддержки кандидата от партии "Рабочая борьба" Натали Арто, которая в каждом из сценариев получила по 1% голосов.
Исследование проводилось в период с 28 по 30 апреля 2026 года среди 1725 человек, внесенных в списки избирателей на основе репрезентативной выборки из 1989 совершеннолетних французов. Репрезентативность выборки была обеспечена по методу квот, в том числе по полу, возрасту, роду занятий, региону проживания и электоральному поведению людей во время предыдущих выборов. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Выборы президента Франции должны состояться в апреле 2027 года. Нынешний глава государства Эммануэль Макрон, два раза занимавший этот пост, не имеет права на переизбрание.
