Запад окончательно запутался в весеннем наступлении/отступлении Украины

Если подытожить украинские и западные отчеты последних нескольких недель, то ситуация на фронте выглядит примерно так: Россия начала свое массированное весеннее наступление, поэтому Украина уверенно наступает, при этом Россия заняла гораздо больше территорий, чем месяцем раньше, потому что Украина впервые отбила больше, чем заняла Россия, которая скоро начнет массированное весеннее наступление. И не пытайтесь искать в этом логику — задача все равно бесполезная!

Самое удивительное, что порой подобный набор сентенций с умным видом выпаливают одни и те же люди, не видя в них никаких противоречий. Если не считать украинских пропагандистов и лично Владимира Зеленского , то чемпионом в этом смысле, безусловно, является Кая Каллас , главный дипломат Евросоюза. Та умудряется, не снимая приклеенную улыбку со своего лица, с начала этого года заявлять , что "Украина побеждает на поле боя" и что "хороших новостей по Украине нет". После ее заявления о невероятных успехах Украины, сделанного еще в середине февраля, ирландский журналист Чей Боуз написал: "Россия проигрывает, наступая на всех направлениях. Эта женщина — опасная и глупая особа".

Но ведь дело не только в Каллас! В Европе таких великих аналитиков огромное множество! К примеру, бывший премьер Франции Габриэль Атталь на днях без ссылок на источник своих невероятных знаний сообщил публике: "Только что стало известно, что Россия не добилась никаких успехов на Украине в марте. Это первый случай подобной ситуации за один месяц с начала наступления в феврале 2022 года. Ни на один квадратный метр больше. Украинским войскам даже удалось отвоевать девять квадратных километров территории, что является беспрецедентным событием".

Поиск в базе новостей выявил и источник этой сенсационной информации: французское агентство AFP сообщило, что вычислило эти данные на основе собственного анализа данных от американского Института изучения войны (ISW) — организации, контролируемой семейным кланом приснопамятной Виктории Нуланд . Данная структура была создана для генерации фейковых новостей о боевых действиях на Украине, но если обратиться к ее данным, то все равно она указывает, что в марте Россия все-таки увеличила зону контроля на фронте.

При этом сам Зеленский продолжает по всему миру рассказывать невероятные истории о том, что Украина (цитируем дословно) "за месяц-полтора восстановила контроль над примерно 400-435 километров". Тут главное не уточнять, каких километров — квадратных, кубических, метафорических. И не спрашивать, где эти километры простираются.

Самое забавное — это то, что украинские же пропагандистские ресурсы не рискуют поддержать эти байки своего главнокомандующего и даже опровергают их. Так, проект DeepState сообщает: "В марте враг оккупировал на 27% больше территории, чем в феврале, — 160 квадратных километров". А где же тогда пресловутое "наступление Украины", о котором трубят Зеленский, Каллас, Атталь и институт имени Вики Нуланд?

Ах да, упомянутый институт умудрился параллельно сообщить, что с 17 марта Россия, оказывается, уже начала масштабное весенне-летнее наступление. Видимо, поэтому теряем территории? Или приобретаем? Кто-то еще помнит нить рассуждений западных пропагандистов?

Видимо, для подтверждения этих данных штатный пропагандист британской The Times Максим Такер (это тот сказочник, который в 2015 году рассказывал, как ДНР создавала "грязную атомную бомбу") на сей раз издал "репортаж изнутри весеннего наступления" Украины. Да-да, теперь ВСУ наступают! Газета даже сподобилась наконец ответить на многочисленные вопросы по поводу того, где же эти мифические километры, которые Зеленский "освободил за последние недели". Сказочный "репортаж" Такера снабжен картой с "освобожденными Украиной территориями". Правда, согласно данным все того же DeepState, абсолютно все указанные районы на стыке Запорожской и Днепропетровской областей находятся в серой зоне. Но кто же в Британии полезет эти данные проверять?

И тут же все британские газеты радостно сообщают: "Сейчас у Украины лучшая ситуация на фронте за последние десять месяцев". Якобы так написано в отчете британской же спецслужбы МИ-6. Источником этой информации является лично Зеленский. Тут сразу должно возникнуть множество вопросов. Например, почему СМИ Великобритании ссылаются на украинского политика, если могут поинтересоваться у первоисточника на месте? Или почему Верховный главнокомандующий ВСУ оценивает ситуацию на своем фронте, базируясь на отчетах зарубежной спецслужбы? Тем более что на днях он дарил королю Британии "чудо-айпад", на котором вообще виден каждый сантиметр украинского фронта. Или Зеленский все эти волшебные гаджеты раздал, поэтому теперь звонит в Лондон , чтобы поинтересоваться данными с его айпада? Других вариантов для объяснения этого парадокса и не найти, пожалуй.

Но британская пресса пошла дальше и начала развивать эту сенсационную тему. Daily Express сообщила, что данные новости то ли от МИ-6, то ли от Зеленского "вызвали панику в Москве". Правда, в чем сия паника проявилась, газета не сообщила. Видимо, в Лондоне гомерический хохот приняли за таковую.

Понятно, почему все эти противоречивые заявления то ли о наступлении, то ли об отступлении России появляются именно сейчас. Собственно, та же британская пресса поясняет это: The Sunday Times сообщает о реальной панике в Киеве по поводу того, что иранская авантюра Вашингтона отвлекает внимание Запада и перенаправляет потоки вооружений, которые могли бы оказаться в распоряжении Украины.