"Хороших новостей нет". Каллас сделала истеричное заявление в Киеве

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, пишет Telegram-канал "Политика страны".
"К сожалению, на данный момент у меня нет хороших новостей и я не могу сообщить, что этот кредит будет предоставлен", — заявила она.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".