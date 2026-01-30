Во Франции запустили петицию против запрета соцсетей детям до 15 лет

ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Французская правая партия "Патриоты" запустила петицию против закона страны о запрете использования социальных сетей для подростков младше 15 лет и заявила, что этот закон, по ее мнению, ведет к обязательной электронной идентификации для всех пользователей интернета.

"Двадцать шестого января 2026 года под предлогом "защиты детей" большинство депутатов… проголосовали за запрет социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет. Но за этим красивым лозунгом скрывается нечто другое: введение общей обязательной цифровой идентификации для всех интернет-пользователей… Мы говорим: Нет цифровому пропуску; Нет повсеместному надзору и цензуре; Нет использованию защиты детей в целях социального и идеологического контроля", - говорится в заявлении на сайте партии

Авторы петиции также указали на позицию Европейской комиссии, которая заявила, что она определит техническое решение для проверки возраста пользователей, которое будет основано на европейском цифровом удостоверении личности. Массовый ввод европейских удостоверений личности запланирован на конец 2026 года.

Среди возможных последствий введения во Франции запрета на соцсети для тех, кто младше 15 лет, партия " Патриоты " выделяет обязательную верификацию через европейское удостоверение личности при каждом подключении к соцсетям, возможность для властей цензурировать контент и доступность всех данных о людях, включая их банковские данные и медицинские карты, для властей. В партии также указывают на риск взлома и утечки данных в такой системе.

Лидер "Патриотов" Флориан Филиппо в пятницу на своей странице в социальной сети Х призвал поддержать петицию от его партии. Ранее Филиппо раскритиковал принятие парламентом страны закона о запрете использования социальных сетей для подростков, заявив, что этот закон представляет собой "троянского коня идентификации в цифровом пространстве и цензуры".

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции во вторник одобрило законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет.

В апреле 2025 года депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. В сентябре профильная комиссия французского парламента по итогам своей работы пришла к выводу, что использование социальных сетей детям младше 15 лет необходимо безоговорочно запретить, после чего была начата работа по составлению законопроекта. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в субботу членов французского парламента принять ускоренную процедуру для принятия проекта соответствующего закона, который Национальное собрание начало рассматривать в понедельник.