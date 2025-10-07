В ЕС готовят политический некролог для Макрона, пишет Politico

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Некоторые дипломаты в Евросоюзе в частном порядке уже готовят "политический некролог" для президента Франции Эммануэля Макрона на фоне ухода в отставку премьер-министра страны Себастьяна Лекорню - уже пятого главы французского правительства с 2022 года, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Так, один из дипломатов в комментарии газете говорит о "наследии" Макрона как "влиятельного мыслителя", придумавшего множество идей по модернизации ЕС, в том числе концепцию "стратегической автономности". Этот же источник добавил, что французский президент хорошо умел думать на несколько лет вперед, при этом собеседник Politico сказал это в прошедшем времени.
"Чиновники и дипломаты в Брюсселе и других европейских столицах в частном порядке озвучили опасения в отношении того, что лидирующая роль президента Эммануэля Макрона в международных вопросах, таких как Украина и Газа, фатальным образом ослабнет", - пишет газета.
Кроме того, ряд источников обеспокоены тем, что в результате нынешней политической ситуации во Франции под угрозой вскоре может оказаться вся экономика еврозоны. Один из чиновников заявил, что в текущей обстановке в сфере безопасности кризис одного из крупнейших членов ЕС не несет ничего хорошего.
В понедельник Себастьян Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента Франции Эммануэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Таким образом, Лекорню продержался в должности всего 27 дней.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств - Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьян Лекорню.