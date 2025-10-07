В ЕС готовят политический некролог для Макрона, пишет Politico

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Некоторые дипломаты в Евросоюзе в частном порядке уже готовят "политический некролог" для президента Франции Эммануэля Макрона на фоне ухода в отставку премьер-министра страны Себастьяна Лекорню - уже пятого главы французского правительства с 2022 года, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.