Новый глава Минобороны Франции покинул пост спустя день в должности - РИА Новости, 06.10.2025
23:22 06.10.2025
Новый глава Минобороны Франции покинул пост спустя день в должности
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
брюно ле мэр
франция
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, брюно ле мэр
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Брюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новый министр обороны Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что покинул должность спустя день нахождения в ней, передав полномочия ушедшему в отставку премьер-министру Себастьяну Лекорню.
До назначения премьер-министром Лекорню сам занимал должность министра обороны. Ле Мэр же был назначен главой минобороны 5 октября.
"Я предложил президенту (Франции Эммануэлю Макрону - ред.) свой немедленный выход из состава правительства и передачу своих полномочий министра обороны премьер-министру (Лекорню - ред.). Президент принял мое предложение", - написал Ле Мэр на странице в соцсети X.
В понедельник Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента Франции Эммануэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Таким образом, Лекорню продержался в должности всего 27 дней.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств - Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьян Лекорню.
