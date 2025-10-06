Новый глава Минобороны Франции покинул пост спустя день в должности

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новый министр обороны Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что покинул должность спустя день нахождения в ней, передав полномочия ушедшему в отставку премьер-министру Себастьяну Лекорню.

В понедельник Лекорню на пресс-конференции заявил, что подал в отставку с поста премьера. Он проработал в этой должности менее месяца. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента Франции Эммануэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Таким образом, Лекорню продержался в должности всего 27 дней.