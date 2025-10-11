СМИ: советники в правительстве Франции стремятся уйти из-за кризиса власти

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Советники и помощники министров в правительстве Франции стремятся покинуть работу во власти и уйти в частный сектор из-за политического кризиса в стране, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее 10 октября французское правительство сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню премьером страны и поручил ему сформировать правительство.
"Нынешние настроения в лагере Макрона на этой неделе после отставки Лекорню были охарактеризованы как "мрачные". Помощники и советники кабинета министров рассылают резюме в поисках работы в частном секторе", - говорится в статье.
По словам одного из источников, приведший к нынешней политической ситуации роспуск нижней палаты французского парламента в 2024 году был "глупым и раздражающим", но представители власти на тот момент все равно считали важным вести агитацию, в особенности - для сдерживания правых сил, однако теперь "эта энергия испарилась".
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств - Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьян Лекорню. Барнье и Байру сложили полномочия после вынесения парламентом вотума недоверия правительствам обоих из-за разногласий при принятии бюджета.
На внеочередных выборах в парламент в июле 2024 года блок левых набрал большинство голосов, получив 182 места из 577. Президентская коалиция Макрона "Вместе за республику" пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства, а с момента.