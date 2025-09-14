https://ria.ru/20250914/rejting-2041782378.html

Рейтинг нового премьера Франции ниже, чем у предшественников, показал опрос

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Рейтинг нового премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню ниже, чем у предшественников на момент вступления в должность, следует из опроса компании Ipsos для издания Tribune Dimanche. По этим данным, лишь 16% французов положительно оценивают Лекорню, тогда как его предшественники Франсуа Байру, Мишель Барнье, Габриэль Атталь и Элизабет Борн пользовались более высоким рейтингом на момент вступления в должность. Рейтинг Байру составлял 20%, Барнье – 34%, Атталя – 37%, Борн – 27%. Плохого мнения о Лекорню придерживается 40% французов, еще 44% говорят, что не знают его достаточно хорошо, чтобы давать оценку. Уровень неодобрения Байру составлял к моменту его вступления в должность 59%. Лишь 20% французов считают, что новому премьеру удастся достичь компромисса с оппозицией по вопросу принятия бюджета Нацсобранием, 60% полагают, что он это сделать не сможет, 20% воздержались от ответа. Помимо этого, из опроса следует, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низкого значения для опросов Ipsos с начала его президентства в 2017 году и составляет 17%. Ранее газета Figaro со ссылкой на собственный опрос писала, что рейтинг французского президента находится на уровне 15%. Макрон потерял большего всего поддержки среди центристов, к которым принадлежит сам. Уровень одобрения Макрона среди них упал на 18 процентных пунктов до 54%. Опрос проводился с 11 по 12 сентября среди 1000 жителей Франции в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет от 0,6 до 3,1 процентного пункта в зависимости от конкретного значения. По данным другого опубликованного в воскресенье опроса - Французского института общественного мнения (Ifop) для журнала JDD - 38% французов одобряют Себастьяна Лекорню на посту премьер-министра, 62% - не одобряют. По этим же данным, работой Макрона недовольны 81% опрошенных (+5 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом), довольны - 19% (-5 процентных пунктов к предыдущему опросу). Этот опрос проводился с 10 по 11 сентября среди 1000 жителей Франции в возрасте 18 лет и старше. Погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта в зависимости от конкретного значения.Во вторник Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных им мер жесткой экономии. В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

