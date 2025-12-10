Макрон заявил о планах запретить соцсети для подростков

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует запретить доступ к соцсетям для детей и подростков младше 15-16 лет до окончания срока своих полномочий в 2027 году.

"Мы введем во всех социальных сетях проверку возраста, и мы установим этот возраст на уровне 15-16 лет. И мы скажем, что лицам младше этого возраста нельзя будет иметь доступ к соцсетям… Я могу с легкостью взять на себя обязательство, что по нему (соответствующему законопроекту - ред.) проголосуют до окончания этого мандата", - приводит слова президента газета Figaro.