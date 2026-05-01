08:00 01.05.2026 (обновлено: 08:08 01.05.2026)
"Это идиотизм". Европа не хочет платить за новые расходы

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока Вашингтон и Тегеран продолжают искать дипломатический выход из конфликта, в ЕС бьют тревогу. И дело не только в подорожании ресурсов. Да, развязанная Израилем и США война серьезно ударила по энергетической безопасности Старого Света, и ситуация не улучшается. Но теперь эта проблема приобретает и политическое измерение, угрожая национальным правительствам и Евросоюзу в целом.

От экономики — к политике

Сохранив условный "нейтралитет" в ближневосточном конфликте, ЕС навлек на себя гнев Дональда Трампа, пообещавшего "не забыть" поведение союзников. С этим НАТО предстоит разбираться на июльском саммите в Анкаре.
А подорожавшие из-за блокировки Ормузского пролива энергоносители ударили по Европе уже сейчас. Наблюдатели предупреждают: энергетический кризис перерастет в политический. И противопоставить этому нечего, отмечает, в частности, издание Politico.
"Расходы на энергию распространяются на продукты, транспорт и жилье. Сильнее всего от этого страдают домохозяйства с низким и средним уровнем дохода, — указывает президент Европейского экономического и социального комитета Шеймус Боланд. — В политическом плане такая ситуация создает почву для недоверия не только к национальным правительствам, но и к общеевропейским институтам, к их способности защитить людей от внешних потрясений. Это рискует усилить поддержку более протекционистских или изоляционистских подходов".
Правым на руку

Имеются в виду правые, популистские силы в ЕС и евроскептики. Они уже давно не маргинализированы, у них обширный электорат. А провалы в политике Брюссели последних лет — от пандемии и украинского конфликта до обострения отношений с США — лишь добавляют им очков на фоне неповоротливых глобалистов и евробюрократии.
В зоне риска, конечно, Франция, где президент Эммануэль Макрон дорабатывает последний срок. Его попытки выдвинуть преемника в лице уже экс-премьера Габриэля Атталя провалились. А вот "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт" Ле Пен) набирает силу, как и его лидер Жордан Барделла. Правые в последние годы заметно смягчили свой имидж. И макроновские неудачи дают им лишние козыри.
Второй "локомотив" Евросоюза, ФРГ, тоже не может похвастаться устойчивостью действующей власти. Рейтинги канцлера Фридриха Мерца падают, а оппозиционной "Альтернативы для Германии" — растут.
Недавние выборы в Восточной Европе продемонстрировали: некие общеевропейские принципы не пользуются особой популярностью. Венгрия и с новым премьером Петером Мадьяром не спешит на помощь Украине, как того ожидали в Брюсселе; в Болгарии правительство возглавил Румен Радев, которого в ЕС считают "прокремлевским"; шаткая ситуация в Румынии.
Не задолжать самим себе

Поскольку проблемы ЕС так или иначе завязаны на экономике — непомерные траты на украинском направлении, рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке, — то и решить их пытаются соответствующими способами.
На днях в Афинах состоялась встреча заместителей министров финансов стран ЕС. Обсуждали субсидии на энергетику и разные льготы. Но средства крайне ограничены.
Да и последствия пандемии ковида до сих пор сказываются. Тогда раздавали деньги направо и налево — из общих фондов. Теперь их надо пополнять. И это никому не нравится.
"Во время COVID-19 мы оказались в долгах. Сегодня некоторые говорят нам, что мы должны быстро их погасить. Это идиотизм", — возмущается Макрон. К сожалению, примерно так же можно охарактеризовать очень многое в экономике и политике ЕС.

Иран — проверка для Брюсселя

Политолог Владимир Оленченко согласен с тем, что ситуация вокруг Ирана многое прояснила в Европе.
"Мир увидел, насколько ЕС раздроблен идеологически, политически, экономически, — отмечает он. — В данный момент получается так: единственное, что его консолидирует, — русофобия".
Причем процессы, разворачивающиеся там, — глубинные. "И без иранского конфликта разобщенность ЕС вышла бы наружу", — уверен эксперт.
Политолог Николай Топорнин, в свою очередь, считает, что вину за нынешнее энергетическое положение Европы надо возлагать не на ее лидеров.
"Кризис ведь спровоцировали США и Израиль. ЕС не участвовал в разжигании конфликта на Ближнем Востоке, но пострадал сильно", — указывает он.
По его мнению, американские СМИ искусственно раздувают тему кризиса в ЕС из-за Ирана, чтобы поддержать Трампа на ближневосточном треке.
