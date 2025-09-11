https://ria.ru/20250911/tiktok-2041252800.html

Французский депутат выступил с обвинением против TikTok

Французский депутат выступил с обвинением против TikTok - РИА Новости, 11.09.2025

Французский депутат выступил с обвинением против TikTok

Депутат и глава профильной комиссии французского парламента Артур Делапорт сообщил, что обратился в прокуратуру Парижа по итогам выводов этой комиссии в... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T17:13:00+03:00

2025-09-11T17:13:00+03:00

2025-09-11T17:13:00+03:00

в мире

франция

париж

габриэль атталь

эммануэль макрон

tiktok

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg

ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Депутат и глава профильной комиссии французского парламента Артур Делапорт сообщил, что обратился в прокуратуру Парижа по итогам выводов этой комиссии в отношении соцсети TikTok, которая, по его мнению , осознанно подвергла опасности здоровье и жизни пользователей. Комиссия была создана для расследования психологического воздействия TikTok на несовершеннолетних на фоне распространения в соцсети материалов, подстрекающих к самоубийству, нанесению себе увечий, жестокому обращению с животными, а также экстремистского и ксенофобского контента. "По итогам работы комиссии, вывод неоспоримый: TikTok осознанно подверг опасности здоровье и жизни своих пользователей. Именно поэтому я решил обратиться в прокуратуру Парижа", - сказал политик в четверг в эфире радиостанции FranceInfo. По мнению Делапорта, руководство TikTok совершило ряд "правонарушений уголовного характера". Он также обвинил представителей соцсети в "лжесвидетельствовании", поскольку они "солгали", что им "ничего не было известно (о правонарушениях - ред.)". В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат. В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.

https://ria.ru/20250911/frantsija-2041168427.html

https://ria.ru/20250911/frantsija-2041167210.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, габриэль атталь, эммануэль макрон, tiktok, евросоюз