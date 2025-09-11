Французский депутат выступил с обвинением против TikTok
Во Франции Делапорт обвинил TikTok в негативном воздействии на пользователей
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Депутат и глава профильной комиссии французского парламента Артур Делапорт сообщил, что обратился в прокуратуру Парижа по итогам выводов этой комиссии в отношении соцсети TikTok, которая, по его мнению , осознанно подвергла опасности здоровье и жизни пользователей.
Комиссия была создана для расследования психологического воздействия TikTok на несовершеннолетних на фоне распространения в соцсети материалов, подстрекающих к самоубийству, нанесению себе увечий, жестокому обращению с животными, а также экстремистского и ксенофобского контента.
"По итогам работы комиссии, вывод неоспоримый: TikTok осознанно подверг опасности здоровье и жизни своих пользователей. Именно поэтому я решил обратиться в прокуратуру Парижа", - сказал политик в четверг в эфире радиостанции FranceInfo.
По мнению Делапорта, руководство TikTok совершило ряд "правонарушений уголовного характера". Он также обвинил представителей соцсети в "лжесвидетельствовании", поскольку они "солгали", что им "ничего не было известно (о правонарушениях - ред.)".
В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат.
В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.