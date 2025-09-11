Рейтинг@Mail.ru
Французский депутат выступил с обвинением против TikTok - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/tiktok-2041252800.html
Французский депутат выступил с обвинением против TikTok
Французский депутат выступил с обвинением против TikTok - РИА Новости, 11.09.2025
Французский депутат выступил с обвинением против TikTok
Депутат и глава профильной комиссии французского парламента Артур Делапорт сообщил, что обратился в прокуратуру Парижа по итогам выводов этой комиссии в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:13:00+03:00
2025-09-11T17:13:00+03:00
в мире
франция
париж
габриэль атталь
эммануэль макрон
tiktok
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Депутат и глава профильной комиссии французского парламента Артур Делапорт сообщил, что обратился в прокуратуру Парижа по итогам выводов этой комиссии в отношении соцсети TikTok, которая, по его мнению , осознанно подвергла опасности здоровье и жизни пользователей. Комиссия была создана для расследования психологического воздействия TikTok на несовершеннолетних на фоне распространения в соцсети материалов, подстрекающих к самоубийству, нанесению себе увечий, жестокому обращению с животными, а также экстремистского и ксенофобского контента. "По итогам работы комиссии, вывод неоспоримый: TikTok осознанно подверг опасности здоровье и жизни своих пользователей. Именно поэтому я решил обратиться в прокуратуру Парижа", - сказал политик в четверг в эфире радиостанции FranceInfo. По мнению Делапорта, руководство TikTok совершило ряд "правонарушений уголовного характера". Он также обвинил представителей соцсети в "лжесвидетельствовании", поскольку они "солгали", что им "ничего не было известно (о правонарушениях - ред.)". В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат. В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.
https://ria.ru/20250911/frantsija-2041168427.html
https://ria.ru/20250911/frantsija-2041167210.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f268b1455e6549173f31ca0a85bea7e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, габриэль атталь, эммануэль макрон, tiktok, евросоюз
В мире, Франция, Париж, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, TikTok, Евросоюз
Французский депутат выступил с обвинением против TikTok

Во Франции Делапорт обвинил TikTok в негативном воздействии на пользователей

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Депутат и глава профильной комиссии французского парламента Артур Делапорт сообщил, что обратился в прокуратуру Парижа по итогам выводов этой комиссии в отношении соцсети TikTok, которая, по его мнению , осознанно подвергла опасности здоровье и жизни пользователей.
Комиссия была создана для расследования психологического воздействия TikTok на несовершеннолетних на фоне распространения в соцсети материалов, подстрекающих к самоубийству, нанесению себе увечий, жестокому обращению с животными, а также экстремистского и ксенофобского контента.
Французская полиция разгоняет протестующих во время акции Заблокируем все в Париже - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Во Франции продолжились манифестации после массовых протестов накануне
12:39
"По итогам работы комиссии, вывод неоспоримый: TikTok осознанно подверг опасности здоровье и жизни своих пользователей. Именно поэтому я решил обратиться в прокуратуру Парижа", - сказал политик в четверг в эфире радиостанции FranceInfo.
По мнению Делапорта, руководство TikTok совершило ряд "правонарушений уголовного характера". Он также обвинил представителей соцсети в "лжесвидетельствовании", поскольку они "солгали", что им "ничего не было известно (о правонарушениях - ред.)".
В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат.
В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Во Франции предложили запретить соцсети детям младше 15 лет, пишут СМИ
12:33
 
В миреФранцияПарижГабриэль АттальЭммануэль МакронTikTokЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала