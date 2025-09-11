https://ria.ru/20250911/frantsija-2041253522.html

Платформа TikTok ответила на обвинения французских властей

Платформа TikTok ответила на обвинения французских властей - РИА Новости, 11.09.2025

Платформа TikTok ответила на обвинения французских властей

Платформа TikTok заявила, что французские власти пытаются сделать ее "козлом отпущения", и категорически отвергла заявления о том, что соцсеть подвергает... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T17:15:00+03:00

2025-09-11T17:15:00+03:00

2025-09-11T17:15:00+03:00

в мире

франция

париж

габриэль атталь

эммануэль макрон

tiktok

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0217ab6637539e207efe1b4cb2779f59.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Платформа TikTok заявила, что французские власти пытаются сделать ее "козлом отпущения", и категорически отвергла заявления о том, что соцсеть подвергает здоровье пользователей опасности, передает агентство Франс Пресс. Ранее депутат и глава профильной комиссии французского парламента Артур Делапорт сообщил, что обратился в прокуратуру Парижа по итогам выводов этой комиссии в отношении соцсети TikTok, которая, по его мнению, осознанно подвергла опасности здоровье и жизни пользователей. "Законодатели пытаются сделать нашу компанию козлом отпущения в связи с проблемами, затрагивающими всю отрасль и общество в целом", - заявила платформа агентству. Социальная сеть категорически отвергла заявление и назвала его вводящим в заблуждение представлением о TikTok. В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат. В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.

https://ria.ru/20250911/tiktok-2041252800.html

https://ria.ru/20250911/frantsija-2041167210.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, габриэль атталь, эммануэль макрон, tiktok, евросоюз