Платформа TikTok ответила на обвинения французских властей
Платформа TikTok ответила на обвинения французских властей - РИА Новости, 11.09.2025
Платформа TikTok ответила на обвинения французских властей
Платформа TikTok заявила, что французские власти пытаются сделать ее "козлом отпущения", и категорически отвергла заявления о том, что соцсеть подвергает... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T17:15:00+03:00
2025-09-11T17:15:00+03:00
2025-09-11T17:15:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Платформа TikTok заявила, что французские власти пытаются сделать ее "козлом отпущения", и категорически отвергла заявления о том, что соцсеть подвергает здоровье пользователей опасности, передает агентство Франс Пресс. Ранее депутат и глава профильной комиссии французского парламента Артур Делапорт сообщил, что обратился в прокуратуру Парижа по итогам выводов этой комиссии в отношении соцсети TikTok, которая, по его мнению, осознанно подвергла опасности здоровье и жизни пользователей. "Законодатели пытаются сделать нашу компанию козлом отпущения в связи с проблемами, затрагивающими всю отрасль и общество в целом", - заявила платформа агентству. Социальная сеть категорически отвергла заявление и назвала его вводящим в заблуждение представлением о TikTok. В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат. В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.
Платформа TikTok ответила на обвинения французских властей
