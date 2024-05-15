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Биография Ильи Середюка
Биография Ильи Середюка - РИА Новости, 15.05.2024
Биография Ильи Середюка
Илья Владимирович Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:41
2024-05-15T11:41
2024-05-15T11:41
справки
илья середюк
кемерово
кемеровская область
сергей цивилев
политика
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Илья Владимирович Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности экономика и управление на предприятии, квалификация – инженер-экономист.Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, затем – советником первого заместителя губернатора.С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области.В 2003 году был назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.С 13 марта 2011 года занимал пост главы Кемеровского муниципального района.С 2015 года работал заместителем губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии.В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово.18 сентября 2016 года был избран главой города Кемерово, получив поддержку 78,57% избирателей.В сентябре 2021 года депутаты Кемеровского городского совета переизбрали Илью Середюка на посту мэра Кемерово. 23 сентября 2022 года Илья Середюк был назначен на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Кузбасса.15 мая 2024 года стало известно, что в соответствии с уставом Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк стал исполняющим обязанности губернатора Кузбасса вместо ставшего министром энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, илья середюк, кемерово, кемеровская область, сергей цивилев, политика
Справки, Илья Середюк, Кемерово, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Политика
Илья Владимирович Середюк родился
16 ноября 1975 года в городе Кемерово.
В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности экономика и управление на предприятии, квалификация – инженер-экономист.
Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, затем – советником первого заместителя губернатора.
С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области.
В 2003 году был назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.
С 13 марта 2011 года занимал пост главы Кемеровского муниципального района.
С 2015 года работал заместителем губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии.
В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово.
18 сентября 2016 года
был избран главой города Кемерово, получив поддержку 78,57% избирателей.
В сентябре 2021 года депутаты Кемеровского городского совета переизбрали Илью Середюка на посту мэра Кемерово
.
23 сентября 2022 года Илья Середюк был назначен на должность первого заместителя губернатора
– председателя правительства Кузбасса.
15 мая 2024 года стало известно, что в соответствии с уставом Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк стал исполняющим обязанности губернатора Кузбасса
вместо ставшего министром энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников