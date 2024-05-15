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Биография Ильи Середюка

Биография Ильи Середюка - РИА Новости, 15.05.2024

Биография Ильи Середюка

Илья Владимирович Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:41

2024-05-15T11:41

2024-05-15T11:41

справки

илья середюк

кемерово

кемеровская область

сергей цивилев

политика

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Илья Владимирович Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности экономика и управление на предприятии, квалификация – инженер-экономист.Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, затем – советником первого заместителя губернатора.С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области.В 2003 году был назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.С 13 марта 2011 года занимал пост главы Кемеровского муниципального района.С 2015 года работал заместителем губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии.В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово.18 сентября 2016 года был избран главой города Кемерово, получив поддержку 78,57% избирателей.В сентябре 2021 года депутаты Кемеровского городского совета переизбрали Илью Середюка на посту мэра Кемерово. 23 сентября 2022 года Илья Середюк был назначен на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Кузбасса.15 мая 2024 года стало известно, что в соответствии с уставом Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк стал исполняющим обязанности губернатора Кузбасса вместо ставшего министром энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, илья середюк, кемерово, кемеровская область, сергей цивилев, политика